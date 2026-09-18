Najnowsza, 19. edycja raportu „SeatMaps.com Yearbook of Ancillary Revenue” przygotowanego przez IdeaWorksCompany, analizuje przychody z usług dodatkowych 63 linii lotniczych w 2025 roku.

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Coraz więcej miliarderów wśród linii lotniczych

Jak pokazuje, ten sposób zarabiania nadal rośnie szybciej niż całkowite przychody przewoźników. W grupie 58 linii, które znalazły się zarówno w edycji z 2025, jak i z 2026 roku, wpłaty klientów za usługi dodatkowe zwiększyły się o 13,4 procent, podczas gdy łączne przychody wzrosły o 7,2 procent. Oznacza to wzrost o 13,2 miliarda dolarów w ujęciu porównywalnym dla tych przewoźników.

Coraz częstsze są także wypadki przekraczania przez linie lotnicze miliarda dolarów przychodów z usług dodatkowych. W 2025 roku co najmniej taką kwotę uzyskało 30 przewoźników, podczas gdy w 2024 roku było ich 27.

Najwyższy udział przychodów dodatkowych w całkowitych przychodach odnotowała w 2025 roku linia lotnicza Frontier Airlines (60,2 procent przychodów przewoźnika). Rok wcześniej udział ten wynosił 62 procent, co oznacza spadek o 1,8 punktu procentowego.

Drugie miejsce zajął Spirit z wynikiem 59,8 procent, wobec 58,7 procent rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1,2 punktu procentowego. Na trzecim miejscu znalazł się Allegiant, którego przychody dodatkowe stanowiły 59,6 procent całości, w porównaniu z 52,9 procent w 2024 roku. W tym wypadku wzrost wyniósł 6,7 punktu procentowego.

Czwarty był Volaris z wynikiem 55,4 procent, niemal identycznym jak rok wcześniej, gdy udział wynosił 55,3 procent. Breeze zajęła piąte miejsce z wynikiem 55,4 procent, wobec 54 procent w 2024 roku, co oznacza wzrost o 1,4 punktu procentowego.

Na szóstej pozycji znalazła się Viva Aerobus (47,3 procent w porównaniu z 43,7 procent rok wcześniej), Wizz Air z wynikiem 44,5 procent zajął siódme miejsce, a jego udział był o 0,2 punktu procentowego niższy niż w 2024 roku, gdy wynosił 44,6 procent.

Ósme miejsce przypadło Volotea z wynikiem 40 procent – dokładnie takim samym jak rok wcześniej. Dziewiąty był easyJet (39,9 procent przychodów, wobec 38,6 procent w 2024 roku), pierwszą dziesiątkę zamknął Pegasus z wynikiem 37,3 procent w porównaniu z 33,9 procent rok wcześniej.

Wyniki za 2025 i 2024 rok zostały oparte na ujawnionych danych finansowych obejmujących 12 miesięcy każdego z tych lat.

Niskokosztowe linie lotnicze mistrzami opłat dodatkowych

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się wyłącznie linie niskokosztowe. Ich mocna pozycja odzwierciedla rolę przewoźników tego segmentu jako największych na świecie sprzedawców usług lotniczych oferowanych osobno, czyli w modelu a la carte. Przychody z programów lojalnościowych pozostają natomiast stosunkowo niewielkim elementem ich działalności dodatkowej, mimo że większość z nich oferuje programy dla często podróżujących pasażerów.

Linie zajmujące czołowe miejsca zestawienia na ogół stosują również zasady i opłaty mające ograniczać możliwość zabierania większych bagaży podręcznych. Frontier, który otwiera ranking, odnotował w 2025 roku spadek udziału przychodów dodatkowych o 1,8 punktu procentowego.

Jednocześnie segment amerykańskich przewoźników niskokosztowych znalazł się pod większą presją konkurencyjną. American, Delta i United kontynuowały rozwijanie swoich strategii dotyczących taryf ekonomicznych.

Jet2.com ustanowił nowy rekord pod względem przychodów dodatkowych przypadających na jednego pasażera. W 2025 roku przewoźnik uzyskał 100,73 dolara na pasażera. To najwyższy wynik odnotowany w historii raportu. Dla porównania, rok wcześniej wynik Jet2.com wynosił 89,99 dolara na pasażera.

Pod względem całkowitej wartości przychodów dodatkowych pierwsze miejsce na świecie zajęły United Airlines. W 2025 roku przewoźnik uzyskał 11,5 miliarda dolarów, czyli o 9,3 procent więcej niż w 2024 roku.

Wzrost przychodów dodatkowych na pasażera odnotował również Southwest. W 2025 roku wynik przewoźnika zwiększył się niemal o 20 procent, do 58,25 dolara na pasażera. W połowie 2025 roku Southwest rozpoczął pobieranie opłat za bagaż i wybór miejsca, co zostało wskazane w raporcie jako element zmian wpływających na wynik.

Program lojalnościowy jako źródło przychodów

Znaczącym źródłem przychodów największych amerykańskich przewoźników pozostają również programy lojalnościowe. American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines i United Airlines uzyskały w 2025 roku łącznie 27,9 mld dolarów z programów dla często podróżujących pasażerów. W przeliczeniu na jednego klienta daje to średnio 37,72 dolara.

Prezes SeatMaps Djois Franklin komentując wyniki raportu zwrócił uwagę, że linie inwestują w nowe konstrukcje foteli i zwiększają liczbę miejsc klasy premium. W związku z tym dokładne dane i materiały wizualne mają pomagać w lepszym prezentowaniu tych opcji w bezpośrednich i pośrednich kanałach sprzedaży, skuteczniejszym oferowaniu miejsc w kabinie i ułatwianiu pasażerom podejmowania decyzji i zrozumienia, czego mogą oczekiwać na pokładzie.

Jay Sorensen, prezes IdeaWorksCompany i autor raportu, wskazał, że wzrost przychodów dodatkowych w ciągu ostatnich pięciu lat był napędzany przez coraz szersze stosowanie przez linie opłat za wybór miejsca oraz większe wykorzystanie taryf opartych na różnych poziomach oferty.

Według Sorensena segment wykazał dużą odporność zarówno w dobrych, jak i trudnych okresach. Przychody te reagowały na wyzwania gospodarcze w sposób stabilny, często skuteczniej niż przychody z taryf pasażerskich.