Komisja Europejska przedstawiła 48. aktualizację unijnej listy bezpieczeństwa lotniczego, która wskazuje linie lotnicze objęte zakazem wykonywania lotów do krajów Unii Europejskiej lub podlegające ograniczeniom operacyjnym z powodu niespełniania międzynarodowych norm bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie z Brukseli.

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Najważniejszą zmianą jest usunięcie z listy wszystkich przewoźników posiadających certyfikaty wydane w Kirgistanie. Komisja podkreśla, że decyzja jest efektem około 20 lat działań tego kraju na rzecz poprawienia nadzoru nad bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego.

Jednocześnie na listę trafiła algierska linia Air Express Algeria. Decyzję podjęto po kontrolach przeprowadzonych przez europejskich ekspertów ds. bezpieczeństwa lotniczego, którzy wskazali na poważne nieprawidłowości w przestrzeganiu międzynarodowych standardów.

20 lat unijnej czarnej listy linii lotniczych

Tegoroczna aktualizacja zbiega się z 20. rocznicą funkcjonowania EU Air Safety List. Komisja Europejska podkreśla, że lista pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo pasażerów i wspierających współpracę między Komisją Europejską, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), państwami członkowskimi i partnerami międzynarodowymi.

Potwierdzają to wyniki najnowszego badania Eurobarometru – siedmiu na dziesięciu Europejczyków uważa unijną listę za skuteczny instrument ochrony pasażerów przed korzystaniem z usług niebezpiecznych przewoźników. 75 procent respondentów jest przekonanych, że lista aktualizowana jest wyłącznie na podstawie kryteriów bezpieczeństwa, bez wpływów politycznych czy ekonomicznych.

Choć tylko 12 procent podróżnych sprawdza listę przed zakupem biletu, aż połowa Europejczyków wie o jej istnieniu. Dane pokazują również, że wpisanie przewoźnika na listę skutecznie zniechęca pasażerów – jedynie 8 procent ankietowanych deklaruje gotowość do zakupu biletu u linii objętej zakazem.

154 linie lotnicze z zakazem latania do Unii Europejskiej

Po najnowszej aktualizacji zakaz wykonywania operacji lotniczych na terenie Unii Europejskiej obejmuje 154 linie lotnicze. Wśród nich znajduje się 126 przewoźników certyfikowanych w 16 państwach, których systemy nadzoru lotniczego zostały uznane za niewystarczające.

Na liście pozostaje także 22 przewoźników z Rosji i sześć linii z innych krajów, wobec których stwierdzono poważne uchybienia w kwestii bezpieczeństwa. Są to Air Express Algeria, Air Zimbabwe, Avior Airlines z Wenezueli, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad i Iraqi Airways.

Dodatkowo dwie linie, Iran Air i Air Koryo z Korei Północnej, mogą wykonywać loty do Unii Europejskiej jedynie korzystając z określonych typów samolotów.

Najnowsze decyzje zostały podjęte jednogłośnie przez ekspertów państw członkowskich podczas posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE, które odbyło się w maju w Brukseli. Podstawą oceny były międzynarodowe standardy bezpieczeństwa określone przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO).