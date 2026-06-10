Do 15 czerwca państwa członkowskie i Parlament Europejski mają czas na osiągnięcie porozumienia w sprawie reformy rozporządzenia regulującego prawa pasażerów lotniczych.

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Wobec utrzymującego się impasu Niemcy i Francja przedstawiły wspólną propozycję kompromisową, która ma zbliżyć stanowiska obu stron, pisze niemiecki portal branży lotniczej Airliners.de.

Jednolita stawka odszkodowania – prostszy system

Zgodnie z projektem podróżni mogliby liczyć na jednolite odszkodowanie w wysokości 250 euro w wypadku opóźnienia lub odwołania lotu, jeśli zakłócenie przekroczy trzy godziny. Dodatkowo linie lotnicze byłyby zobowiązane do udostępniania pasażerom linku do specjalnego formularza umożliwiającego szybkie zgłoszenie roszczenia.

Obecnie wysokość odszkodowania zależy od długości trasy. Pasażerowie mogą otrzymać 250, 400 lub 600 euro, w zależności od dystansu lotu. Proponowane rozwiązanie miałoby uprościć system i zwiększyć jego przejrzystość.

Jak podkreślają Berlin i Paryż, celem jest znalezienie równowagi pomiędzy ochroną konsumentów a możliwościami finansowymi przewoźników. Według autorów propozycji jednolita stawka i łatwiejsza procedura składania wniosków powinny zwiększyć liczbę pasażerów korzystających z przysługujących im praw. Obecnie wielu podróżnych nie występuje o należne rekompensaty.

Spór o odszkodowania i zakres ochrony

Największe rozbieżności w negocjacjach dotyczą właśnie zasad wypłaty odszkodowań. Większość państw członkowskich opowiada się za ograniczeniem kosztów ponoszonych przez linie lotnicze, podczas gdy Parlament Europejski chce utrzymania obecnego progu trzech godzin i silnej ochrony pasażerów. Europosłowie postulują również wprowadzenie wstępnie wypełnionych formularzy reklamacyjnych.

Negocjacje obejmują także inne kwestie, w tym przepisy dotyczące bagażu podręcznego, definicję nadzwyczajnych okoliczności zwalniających przewoźników z odpowiedzialności, skutki niewykorzystania części podróży przez pasażera i zasady funkcjonowania przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Branża lotnicza niezadowolona

Propozycja Niemiec i Francji spotkała się już z krytyką części branży lotniczej. Niemieckie stowarzyszenie przewoźników BDL oceniło ją jako niekorzystną dla sektora i wskazało na ryzyko znaczącego wzrostu kosztów działalności linii lotniczych.

Jeżeli do 15 czerwca nie uda się wypracować kompromisu, pozostaną w mocy obecne przepisy, przewidujące odszkodowania od trzech godzin opóźnienia w wysokości od 250 do 600 euro, zależnie od długości lotu.