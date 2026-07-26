– Jest on jedenastym z trzynastu zamówionych boeingów 737 MAX 8. Pozostałe dwa przylecą do końca wakacji – przekazał rzecznik przewoźnika. Pierwszy z nowych boeingów 737 MAX 8 LOT odebrał w grudniu 2025 roku, ale "maxy" zamawiał też wcześniej, dlatego to już 29. taka maszyna w jego flocie.

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LOT czeka jeszcze na nowe samoloty Airbus A220. W 2025 roku przewoźnik podpisał bowiem umowy z Airbusem na dostarczenie mu 40 samolotów tego typu. Kontrakt obejmuje także opcje i prawa zakupu kolejnych 44 maszyn, co oznacza możliwość pozyskania przez LOT łącznie do 84 airbusów.

Obecnie flota polskiego przewoźnika składa się łącznie z ponad 90 maszyn. Zgodnie ze strategią firmy, do 2028 roku ma zwiększyć stan posiadania do 110 maszyn (do 132 do 2032 roku). W tym czasie będzie pozyskiwać nowe samoloty, ale jednocześnie pozbywać się części starszych.

LOT trzecią linią lotniczą pod względem liczby pasażerów

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie – działają od 1929 roku. W 2025 r. przewiozły 11,7 miliona podróżnych, czyli o 9,4 procent więcej niż rok wcześniej – w 2024 r. było to 10,7 miliona pasażerów. Z tą liczbą pasażerów LOT jest w Polsce trzecim przewoźnikiem po Ryanairze (18,33 miliona) i Wizz Airze (13,89 miliona).

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 procent udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 procent, jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 procentach do Skarbu Państwa.

pif/ dki/