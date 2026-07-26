Polskie Linie Lotnicze LOT mają we flocie 90 samolotów
– Jest on jedenastym z trzynastu zamówionych boeingów 737 MAX 8. Pozostałe dwa przylecą do końca wakacji – przekazał rzecznik przewoźnika. Pierwszy z nowych boeingów 737 MAX 8 LOT odebrał w grudniu 2025 roku, ale "maxy" zamawiał też wcześniej, dlatego to już 29. taka maszyna w jego flocie.
Czytaj więcej
W 2025 roku liczba pasażerów lotniczych osiągnęła w skali globalnej 9,8 miliarda. Największym lotniskiem świata pozostaje Atlanta – Hartsfield-Jack...
LOT czeka jeszcze na nowe samoloty Airbus A220. W 2025 roku przewoźnik podpisał bowiem umowy z Airbusem na dostarczenie mu 40 samolotów tego typu. Kontrakt obejmuje także opcje i prawa zakupu kolejnych 44 maszyn, co oznacza możliwość pozyskania przez LOT łącznie do 84 airbusów.
Obecnie flota polskiego przewoźnika składa się łącznie z ponad 90 maszyn. Zgodnie ze strategią firmy, do 2028 roku ma zwiększyć stan posiadania do 110 maszyn (do 132 do 2032 roku). W tym czasie będzie pozyskiwać nowe samoloty, ale jednocześnie pozbywać się części starszych.
Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie – działają od 1929 roku. W 2025 r. przewiozły 11,7 miliona podróżnych, czyli o 9,4 procent więcej niż rok wcześniej – w 2024 r. było to 10,7 miliona pasażerów. Z tą liczbą pasażerów LOT jest w Polsce trzecim przewoźnikiem po Ryanairze (18,33 miliona) i Wizz Airze (13,89 miliona).
Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 procent udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 procent, jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 procentach do Skarbu Państwa.
pif/ dki/
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas