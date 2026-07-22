NTSB zakwestionowała słowa prezesa linii lotniczej Michaela O'Leary'ego, który w poniedziałek powiedział, że wstępne ustalenia śledztwa wskazują na „uszkodzenie spowodowane przez ciało obce”, a zdarzenie nie wynikało z wieku samolotu ani stanu technicznego.

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„NTSB nie wydała żadnego takiego orzeczenia” – napisała szefowa NTSB Jennifer Homendy w liście do O'Leary'ego, dodając, że komentarze prezesa naruszyły przepisy rady, dotyczące ujawniania informacji przez strony uczestniczące w dochodzeniu.

Nietypowe zdarzenie – szyba w samolocie pękła na dużej wysokości

Do zdarzenia doszło 10 lipca podczas lotu z Salonik do Memmingen koło Monachium. Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący obok 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno. Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go z powrotem do kabiny. Wypadek miał miejsce na wysokości około 4800 metrów nad ziemią.

Samolot zawrócił na lotnisko w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.

bjn/ ap/