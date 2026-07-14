Ryanair ogłosił dziś rekordowy rozkład lotów z Poznania na najbliższy sezon zimowy. Znajdą się w nim cztery nowe trasy – do Barcelony, Porto, Shannon i Tirany – i więcej lotów na 10 istniejących trasach, w tym do Alicante, na Maltę, do Palermo i Walencji.

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W bazie na poznańskim lotnisku przewoźnik umieści piąty samolot. Zaoferuje w sumie ponad 800 tysięcy miejsc na 26 trasach – o 90 tysięcy, czyli 12 procent więcej względem ostatniej zimy.

Ruch pasażerski w Poznaniu wzrośnie do ponad 2,2 miliona pasażerów rocznie.

Ryanair stawia na rozwój regionalnych połączeń

– Pięć samolotów stacjonujących w Poznaniu to wyraźne zobowiązanie Ryanaira do rozwijania regionalnych połączeń w Polsce. Zimą Poznań zyska dodatkowe 90 tysięcy miejsc i cztery nowe trasy, co pobudzi turystykę przyjazdową do Wielkopolski i zapewni całoroczne połączenia międzynarodowe – mówi dyrektor ds. handlowych w Ryanairze Jason McGuinness, cytowany w komunikacie prasowym.

Korzyści dla turystyki i mieszkańców

– Decyzja Ryanaira o zbazowaniu w Poznaniu piątego samolotu i uruchomieniu na najbliższy sezon zimowy czterech nowych tras to świetna wiadomość dla całej Wielkopolski. Połączenia do Barcelony, Porto, Shannon i Tirany oraz zwiększenie oferowania na już wcześniej funkcjonujących trasach dają mieszkańcom jeszcze większy wybór kierunków podróży, ale równie ważny jest ich wpływ na ruch przyjazdowy. Dzięki większej liczbie połączeń i dodatkowym 90 tysiącom miejsc więcej turystów będzie mogło odwiedzić Poznań w okresie świątecznym i zobaczyć jeden z najciekawszych jarmarków bożonarodzeniowych w tej części Europy. To bezpośrednie wsparcie dla hoteli, restauracji, atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców – podkreśla prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowsk.

– Z perspektywy regionu nowe trasy to konkretne korzyści gospodarcze. Z analiz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynika, że pasażerowie przylatujący do Poznania generują rocznie niemal 2 miliardy złotych wartości dodanej dla gospodarki. Każde nowe połączenie zwiększa ten potencjał, wspierając rozwój turystyki i biznesu – dodaje.