„Na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzony jest bieżący monitoring sytuacji finansowej krajowych przewoźników lotniczych, w tym w kontekście zmian na rynku paliw. (...) Na chwilę obecną, mimo istotnej presji kosztowej, większość krajowych przewoźników lotniczych deklaruje, że wdrożone mechanizmy zarządzania ryzykiem paliwowym, w szczególności hedging paliwowy, pozwalają im zachować płynność finansową” - napisał resort infrastruktury.

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„Ocena zasadności i zakresu ewentualnych działań osłonowych będzie prowadzona z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu wzrostu kosztów paliwa na stabilność finansową przewoźników, przy poszanowaniu zasad konkurencji na jednolitym rynku europejskim” - dodano.

Paliwa na lotniskach nie brakuje

Według przytaczanych przez Ministerstwo Infrastruktury informacji pochodzących z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polska dysponuje dobrze zbilansowanym systemem produkcji i zużycia paliwa lotniczego, opartym na krajowych rafineriach, co zwiększa odporność krajowego rynku na globalne zakłócenia łańcuchów dostaw.

„Przewoźnicy lotniczy operujący z Polski funkcjonują zatem w bardziej stabilnym środowisku zaopatrzeniowym niż część ich zagranicznych konkurentów, zmuszonych do ograniczania siatki połączeń lub redukcji częstotliwości lotów z uwagi na problemy z dostępnością paliwa. Nie stanowi to jednak trwałej przewagi kosztowej, gdyż ceny paliwa kształtowane są w przeważającej mierze przez uwarunkowania globalne” - dodano. 

tus/ osz/ mmu/