Dopełniła się ostatnia formalność potrzebna do planowanej od miesięcy transakcji – przejęcia przez linię lotniczą Enter Air 85 procent udziałów w spółce Nekera. UOKiK wydał zgodę.

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Przewoźnik przejął udziały od dotychczasowych właścicieli – spółki Triverna, prowadzącej platformę z noclegami w polskich obiektach noclegowych, i częściowo od Macieja Nykiela, założyciela i prezesa Nekery.

Jak piszą Enter Air i Nekera w komunikacie, obie spółki skoncentrują się teraz „na dalszym rozwoju swoich podstawowych produktów i linii biznesowych. Dla Enter Air jest to czarterowanie całych samolotów, a dla Nekery sprzedaż pakietów wakacyjnych dla polskich turystów”.

Wejście nowego właściciela większościowego pakietu nie spowoduje – jak zaznaczają – zmian w zarządzie i sieci dystrybucji Nekery.

Enter Air: uzupełnimy sprzedaż

– Rynek turystyczny wymaga dziś dużej elastyczności, dobrego planowania i współpracy między przewoźnikiem, touroperatorem a siecią sprzedaży – mówi cytowany w komunikacie prezes Enter Aira Marcin Kubrak. – Enter Air pozostaje skoncentrowany na swojej podstawowej działalności, czyli obsłudze połączeń czarterowych dla touroperatorów w Polsce i za granicą. Włączenie do Grupy Enter Air firmy Nekera – biura podróży z rozpoznawalną marką, doświadczonym zespołem, doskonałą znajomością rynku i szeroką siecią sprzedaży – pozwoli lepiej połączyć usługę lotniczą z popytem klientów, szczególnie pod względem uzupełnienia naszych możliwości sprzedaży tzw. miejsc allotmentowych, a tym samym zwiększy elastyczność naszej działalności. Dynamicznie rozwijająca się na polskim rynku Nekera idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i pomoże nam osiągnąć te cele biznesowe.

Nekera: planujemy nowe czartery

– Pozyskanie nowego właściciela, polskiej linii lotniczej, to kolejny, naturalny etap rozwoju Nekery – dodaje Nykiel. – Mamy budowane od lat silne kompetencje w tak zwanym dynamicznym pakietowaniu imprez turystycznych, ale nie byliśmy dotąd zbyt aktywni w segmencie czarterowym. Enter Air słynie z bardzo dobrej reputacji, doskonałej organizacji i terminowości lotów, dlatego cieszę się, że połączymy siły. Wykorzystanie floty samolotów Enter Aira da nam zupełnie nowe możliwości i już niebawem zaoferujemy nowe dla Nekery destynacje czarterowe, między innymi Zanzibar, Maderę, Kenię, Wyspy Kanaryjskie. Latem polecimy czarterami Entera do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Bułgarii i na Cypr. Pierwszy cotygodniowy lot Nekery z Enterem wystartuje w grudniu, będzie to bezpośrednie połączenie czarterowe z Poznania na Fuerteventurę. Niezmiennie będziemy także kontynuować i wspierać zarówno wyloty z mniejszych polskich portów regionalnych, jak i sprzedaż poprzez biura agencyjne.

Enter Air – największa linia lotnicza czarterowa w Polsce

Enter Air to największa prywatna polska linia lotnicza w Europie Środkowej. W 2025 roku Grupa Enter Air osiągnęła 2,95 miliarda złotych przychodów i 223 milionów złotych zysku netto. W tym roku w sezonie letnim przewoźnik dysponuje flotą 40 samolotów Boeing 737, w tym 28 maszynami Boeing 737-800 i 12 samolotami Boeing 737 MAX 8. Łącznie w ramach Grupy Enter Air operować będzie 49 samolotów, w tym maszyny szwajcarskiej linii Chair Airlines oraz Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia Enter Air i grupy TUI. Siatka połączeń obejmuje ponad 30 krajów i blisko 250 portów lotniczych. Enter Air jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nekera z kolei to polski touroperator, który od 7 lat organizuje zagraniczne wyjazdy dla polskich turystów. Specjalizuje się w organizacji wypoczynku w krajach basenu Morza Śródziemnego, jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Cypr, Malta i Maroko. Oferuje również tak zwane dynamiczne pakiety wakacyjne na wyjazdy do około 150 innych destynacji, w tym do polskich hoteli i ośrodków wczasowych i wyjazdy dla narciarzy, a także „urlopy na Karaibach, w Azji i Afryce”. Nekera współpracuje z siecią 2000 agentów turystycznych w całej Polsce.

Przychody Nekery w 2025 roku wyniosły 76,4 miliona złotych, zysk netto – 0,6 miliona złotych.