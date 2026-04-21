Po przejęciu przez inwestora pakietu strategicznego Nekera nie straci tożsamości - deklaruje Maciej Nykiel, prezes biura podróży
Największa w Polsce i jedna z największych w Europie linia czarterowa Enter Air, zostanie inwestorem strategicznym w biurze podróży Nekera.
Szczegóły transakcji nie są znane. Strony wstrzymują się z informowaniem o szczegółach, ponieważ czekają jeszcze na zgody UOKiK-u i zgody korporacyjnej samego Enter Aira. Spodziewają się ich w ciągu sześciu-ośmiu tygodni.
Czytaj więcej
Prezes Enter Aira Marcin Kubrak w rozmowie z Turystyka.rp.pl deklaruje, że nie planuje zmieniać charakteru swojej podstawowej działalności, spółkę Nekera traktuje jako uzupełnienie w systemie dystrybuowania biletów wśród klientów indywidualnych. – Pasażerowie zwracają nam uwagę, że jest słaba dostępność naszych biletów, a zawsze mamy jakąś pulę niesprzedanych miejsc, chcemy więc poprawić ich dystrybucję. Chcemy mieć lepszą kontrolę nad sprzedażą pojedynczych biletów do miejsc wakacyjnych, z którą teraz – przyznaję – słabo sobie radzimy. Nekera z jej systemem informatycznym i doświadczeniem wypełni tę lukę, a przy okazji, jeśli klient będzie tego chciał, zaoferuje mu w pakiecie dynamicznym noclegi. Szukamy synergii, a Nekera ma wszystko, co nam pasuje do takiego modelu – wyjaśnia Kubrak.
Nekera powstała w 2020 roku, jej założenie zbiegło się z początkiem pandemii coronavirusa. Większościowym właścicielem biura podróży jest platforma pośrednicząca w sprzedaży noclegów w polskich hotelach i pensjonatach – Triverna.pl. 25 procent akcji objął w spółce inicjator założenia Nekery i jej prezes Maciej Nykiel, wcześniej prezes polskiej spółki niemieckiego biura podróży Neckermann, należącej do koncernu Thomas Cook, który zbankrutował w 2019 roku.
Nekera prowadzi zróżnicowaną działalność – jest touroperatorem oferującym tradycyjne wyjazdy czarterowe za granicę, wyjazdy pakietowane dynamicznie (przelot regularną linią lotniczą plus noclegi), wyjazdy „z dojazdem własnym” i noclegi w kraju w obiektach z bazy Triverna.pl.
W 2025 roku jej przychody wyniosły (według informacji spółki) 76,4 miliona złotych, co lokowało ją na 16. miejscu w kraju. Wzrost przychodów wobec poprzedniego roku wyniósł 0,8 procent, zysk netto 600 tysięcy złotych, a rentowność 0,8 procent.
Czytaj więcej
– Po przejęciu pakietu strategicznego w naszej firmie przez nowego inwestora Nekera nie straci swojej tożsamości – deklaruje prezes biura podróży Maciej Nykiel. Jak wyjaśnia, nadal zamierza rozwijać dynamiczne pakietowanie, od którego czuje się specjalistą, i kontynuować wszystkie dotychczasowe linie produktowe, w tym szeroką ofertę dla narciarzy i noclegi w hotelach i pensjonatach krajowych.
Czytaj więcej
Od kilku lat Nekera stawia też na rozszerzenie oferty wyjazdów do Hiszpanii. Najnowszym jej projektem jest uruchomienie raz w tygodniu w sezonie zimowym, od października tego roku, lotów czarterowych z Poznania na Fuerteventurę. – To między innymi pierwszy efekt naszej współpracy z Enter Airem. Właśnie samolot tej linii zawiezie naszych klientów na tę wyspę – wskazuje.
Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Enter Air jest największą linią czarterową w Polsce (40 procent pasażerów w tym segmencie) i jedną z największych tego typu w Europie. W zeszłym roku Enter Air przewiózł około 4 milionów klientów. Miał obroty w wysokości 3 miliardów złotych, a zysk 200 milionów złotych.
Enter Air jest też współwłaścicielem (49 procent) niewielkiej szwajcarskiej linii lotniczej Chair Airlines i Fly4 Airlines, założonej wspólnie z koncernem TUI.
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem jego usługami największych biur podróży, jak TUI, Itaka, Rainbow i Coral Travel, planuje zwiększenie floty z 45 do 51 maszyn.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas