Pod koniec lutego PLL LOT zawiesiły loty z i do Tel Awiwu, Dubaju, Rijadu i Bejrutu w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęta 28 lutego wojna Izraela i USA z Iranem negatywnie wpłynęła na światowy ruch lotniczy.

Reklama Reklama

Cztery loty w tygodniu do stolicy Arabii Saudyjskiej

Zatoka Perska jest jednym z ważniejszych globalnych węzłów komunikacyjnych dla przewozów komercyjnych, ale z obawy o bezpieczeństwo linie lotnicze anulowały swoje loty w regionie.

„Wreszcie! Bezpośrednie loty między Arabią Saudyjską a Polską wracają! 24 czerwca 2026 r. – bezpośrednie loty linii Flynas z Rijadu do Krakowa. 2 lipca 2026 r. - bezpośrednie loty Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Rijadu” - napisało we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na X.

LOT wraca na trasę do Tel Awiwu

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał we wtorek PAP, że połączenie do stolicy Arabii Saudyjskiej będzie realizowane cztery razy w tygodniu. Dodał, że przewoźnik przywrócił też połączenia do Tel Awiwu – zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Na trasie Warszawa – Tel Awiw samoloty latają od 1 czerwca. Połączenie z Krakowa będzie realizowane od 5 czerwca.

Flynas to saudyjska tania linia lotnicza z siedzibą w Rijadzie. Realizuje połączenia do 69 portów docelowych w 32 krajach. (PAP)