Pod koniec lutego PLL LOT zawiesiły loty z i do Tel Awiwu, Dubaju, Rijadu i Bejrutu w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęta 28 lutego wojna Izraela i USA z Iranem negatywnie wpłynęła na światowy ruch lotniczy.
Zatoka Perska jest jednym z ważniejszych globalnych węzłów komunikacyjnych dla przewozów komercyjnych, ale z obawy o bezpieczeństwo linie lotnicze anulowały swoje loty w regionie.
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„Wreszcie! Bezpośrednie loty między Arabią Saudyjską a Polską wracają! 24 czerwca 2026 r. – bezpośrednie loty linii Flynas z Rijadu do Krakowa. 2 lipca 2026 r. - bezpośrednie loty Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Rijadu” - napisało we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na X.
Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał we wtorek PAP, że połączenie do stolicy Arabii Saudyjskiej będzie realizowane cztery razy w tygodniu. Dodał, że przewoźnik przywrócił też połączenia do Tel Awiwu – zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Na trasie Warszawa – Tel Awiw samoloty latają od 1 czerwca. Połączenie z Krakowa będzie realizowane od 5 czerwca.
Flynas to saudyjska tania linia lotnicza z siedzibą w Rijadzie. Realizuje połączenia do 69 portów docelowych w 32 krajach. (PAP)
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