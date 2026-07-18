Planowana inwestycja zakłada budowę nowego odcinka drogi łączącego trasę S12 z ul. Wojska Polskiego w Radomiu, prowadzącą do lotniska Warszawa-Radom. Nowa trasa ma stanowić alternatywny przebieg dla obecnej drogi krajowej nr 9.

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Resort infrastruktury zaznaczył, że planowany łącznik nie będzie przebiegał w ciągu drogi krajowej i nie zostanie zaliczony do kategorii dróg krajowych. Ma on stanowić element uzupełniający podstawową sieć drogową w regionie i być realizowany przez samorządy lokalne.

W rozmowach dotyczących inwestycji uczestniczą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prezydent Radomia oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Ministerstwo Infrastruktury wspiera połączenie kolejowe i drogowe lotniska w Radomiu

Ministerstwo Infrastruktury oceniło przedsięwzięcie jako pożądane z punktu widzenia rozwoju regionu i zadeklarowało wsparcie projektu w zakresie swoich kompetencji.

Droga ekspresowa S12 powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Trasa pełnić będzie rolę korytarza komunikacyjnego, który połączy centralną i zachodnią Polskę ze wschodnią częścią kraju.

W 2025 r. lotnisko w Radomiu odprawiło 95 tys. podróżnych, a w tym roku – jak ocenia PPL – ta liczba powinna wzrosnąć do około 120 tysięcy.

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