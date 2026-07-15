W bazie na tym lotnisku przewoźnik będzie na stałe trzymał sześć samolotów, od wa więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu zapewni loty do 11 nowych miast: Agadiru, Budapesztu, Katanii, Liverpoolu, Madrytu, Mediolanu-Malpensy, Porto, Bukaresztu-Otopeni, Palermo, Tirany i Turynu. Zwiększy też częstotliwość lotów na dziewięciu istniejących trasach, w tym do Alicante, Edynburga, Malagi i na Maltę.

Reklama Reklama

Ruch pasażerski w Gdańsku wzrośnie w tym czasie do ponad 3 milionów pasażerów rocznie – ogłosiła irlandzka linia lotnicza.

Porto jednym z najbardziej wyczekiwanych kierunków

- To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów, że zimą Ryanair zwiększy liczbę zbazowanych u nas samolotów z czterech do sześciu, co jest wyrazem zaufania przewoźnika do naszego rynku i potencjału regionu – komentuje cytowany w komunikacie przewoźnika prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski. – Zyskamy jedenaście nowych tras i więcej lotów na wielu popularnych kierunkach. Szczególnie cieszy nas uruchomienie bezpośredniego połączenia z Gdańska do kontynentalnej Portugalii, do Porto, które było jednym z najbardziej wyczekiwanych kierunków. Ważnym uzupełnieniem siatki są także loty do Agadiru, Liverpoolu, Mediolanu-Malpensy i Turynu. Bardzo pozytywnie oceniamy decyzję Ryanaira o utrzymaniu przez cały sezon zimowy lotów do Palermo, Bukaresztu i Tirany. To kolejny krok w rozwoju naszej siatki połączeń i dowód na to, że wieloletnie starania o rozbudowę oferty przynoszą wymierne efekty.