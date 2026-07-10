W minionym miesiącu linie lotnicze Wizz Air, Ryanair i LOT przewiozły w ruchu rozkładowym z i do Katowic 373 tysiące podróżnych, czyli o 12,5 procent więcej niż w czerwcu zeszłego roku. Także w ruchu czarterowym odnotowano tu wzrost, ale już tylko o 1,6 procent (w sumie 515 tysięcy pasażerów).

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W czerwcu 2026 roku w Katowice Airport miało miejsce 5963 startów i lądowań statków powietrznych, tj. o 48 więcej (+0,8 procent) niż podczas tego samego miesiąca minionego roku – podaje spółka.

Czartery odradzają się po wojnie w Zatoce Perskiej

I podsumowuje też całe półrocze swojej działalności. Od stycznia do czerwca odnotowała znaczący wzrost zarówno w ruchu całkowitym, jak i regularnym oraz pod względem liczby startów i lądowań. W pierwszym półroczu tego roku na katowickim lotnisku obsłużono prawie 3,23 miliona pasażerów, czyli o 214 tysięcy więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. To oznaczało wzrost o ponad 7 procent.

Z rejsów regularnych w opisywanym czasie skorzystało 1,8 miliona pasażerów (+14,2 procent), ale spadek odnotowano w segmencie ruchu czarterowego, co było związane z wiosennym spowolnieniem wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie. W pierwszym półroczu 2026 było to 1,41 miliona pasażerów, różnica wyniosła 1623 osoby, czyli -0,11 procent.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej latali z Katowice Airport do Dortmundu (ponad 181 tys. osób), Londynu-Luton (98 tys.), na Maltę (ponad 93 tys.), Londynu-Stansted (88 tys.), Alicante (ponad 80 tys.). W segmencie lotów wakacyjnych największym zainteresowaniem cieszyły się wyloty z Pyrzowic do Marsa Alam (216 tys. osób), Hurghady (210 tys.), Antalyi (206 tys.), Szarm el-Szejk (77 tys.) i na Dżerbę (46 tys.).

Od stycznia do końca czerwca 2026 roku zarejestrowano na lotnisku w Katowicach 24 544 starty i lądowania, czyli o 1168 (+5 procent) więcej niż w tym samym czasie w 2025 roku.

Lotnisko w Katowicach ma szansę na kolejny rekord

– Pierwsze półrocze 2026 roku zapowiada kolejne dobre wyniki naszego lotniska – mówi jego prezes Artur Tomasik, cytowany w komunikacie spółki. – Zgodnie z przewidywaniami znaczący wzrost ruchu pasażerskiego odnotowaliśmy w maju i w czerwcu. Obecnie prognozujemy, że zarówno w lipcu, jak i w sierpniu osiągniemy wzrost ruchu o 5-6 procent. To oznacza, że w każdym z wakacyjnych miesięcy obsłużymy, pierwszy raz w historii, ponad milion podróżnych.

Katowice Airport należy do największych lotnisk w Polsce. W 2025 roku z jego siatki połączeń skorzystało 7,3 miliona pasażerów. Prognozy na rok 2026 zakładają obsłużenie około 7,9 miliona podróżnych.