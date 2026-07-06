Erupcja wulkanu spowodowała zamknięcie lotniska
Zarząd lotniska w Katanii poinformował w komunikacie, że w następstwie aktywności wulkanicznej wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek.
Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 kilometrów od Katanii.
W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo.
Również z tego powodu zamknięta została przestrzeń nad amerykańską bazą lotniczą Sigonella, położoną w odległości 15 km od Katanii.
sw/ kj/
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