Zarząd lotniska w Katanii poinformował w komunikacie, że w następstwie aktywności wulkanicznej wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek.

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Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 kilometrów od Katanii.

W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo.

Również z tego powodu zamknięta została przestrzeń nad amerykańską bazą lotniczą Sigonella, położoną w odległości 15 km od Katanii.

sw/ kj/