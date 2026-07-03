Jak podał CPK, wykonawcy będą mieli 60 dni na przesłanie swoich ofert na budowę terminala pasażerskiego nowego lotniska krajowego, które ma powstać w ramach projektu Port Polska.

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Przy weryfikacji ofert spółka weźmie pod uwagę cenę, metodykę technologii i organizacji robót, a także warunki gwarancji. Budowa zostanie powierzona konsorcjum, które uzyska najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach – poinformowała spółka.

Pięć konsorcjów ubiega się o kontrakt na budowę terminala Portu Polska

Przed zaproszeniem do składania ofert przeprowadzono dialog konkurencyjny, który odbywał się w atmosferze „partnerstwa i wymiany wiedzy oraz doświadczeń”. Wśród pięciu konsorcjów biorących udział w postępowaniu znalazło się 16 podmiotów, z czego 14 to największe polskie firmy budowlane - sprecyzowano.

Podpisanie umowy z wykonawcą terminala planowane jest na przełomie 2026 i 2027 roku. Prace związane z fundamentowaniem terenu pod terminal, czyli tzw. palowanie ma się rozpocząć jesienią. Prace budowlane powinny zakończyć się w 2031 roku, a odbiory, testy i certyfikacja lotniska – w 2032 roku.

Terminal pasażerski ma mieć około 450 tys. mkw. W dniu otwarcia lotniska wewnątrz ma znaleźć się do 170 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in), a w samej części lotniskowej pracę znajdzie ponad 35 tysięcy ludzi.

W pierwszej fazie dostępnych będzie 26 kontaktowych stanowisk postojowych przeznaczonych dla samolotów wąskokadłubowych i 23 stanowiska dla maszyn szerokokadłubowych, w tym dla 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego. Łączna długość taśmociągów bagażowych będzie wynosić 11 kilometrów.

Lotnisko dla 44 milionów pasażerów rocznie

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Port lotniczy ma być - według zapowiedzi – najnowocześniejszym obiektem tego typu w tej części Europy. Będzie posiadał dwie niezależne drogi startowe. W dniu otwarcia port ma mieć przepustowość na poziomie 34 – 44 milionów pasażerów rocznie i obsłużyć ponad 300 tys. operacji lotniczych rocznie. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wyniesie 131,7 miliarda złotych.

Pod koniec czerwca br. spółka CPK podpisała z firmą Budimex wartą ok. 146 mln zł umowę na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska. Prace ziemne mają rozpocząć się we wrześniu tego roku.

W ramach programu Port Polska ma też powstać system Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.

mbl/ pad/