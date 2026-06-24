Polskie Porty Lotnicze zamknęły 2025 rok historycznymi wynikami finansowymi. To rezultat sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, a także rekordowej liczby pasażerów – piszą PPL w komunikacie prasowym.

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– Mamy za sobą absolutnie rekordowy rok. Historyczne wyniki, które dziś prezentujemy, jednoznacznie pokazują, że Polskie Porty Lotnicze znajdują się w najlepszej kondycji finansowej w swojej dotychczasowej historii. To powód do ogromnej dumy i dowód, że nasza strategia przynosi wymierne efekty – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

Historyczne wyniki Grupy Kapitałowej PPL

Przychody Grupy PPL osiągnęły poziom 4,02 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 16,3 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Zysk netto pierwszy raz w historii przekroczył miliard złotych i wyniósł 1,03 miliarda złotych – to o 25,4 procent więcej, licząc rok do roku.

Wartość aktywów grupy wyniosła 10,7 miliarda złotych.

Świetne wyniki spółki PPL

Przychody samej spółki PPL wyniosły niemal 1,83 miliarda złotych i były większe od ubiegłorocznych o 12,6 procent.

Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 700,5 miliona złotych, co oznacza wzrost o 8,6 procent.

Na tak dobre wyniki bezpośredni wpływ miał wzrost liczby pasażerów i rosnący popyt na usługi lotnicze, na który spółka odpowiedziała wysoką efektywnością operacyjną – czytamy w komunikacie.

Wraz z rozwojem działalności wzrosły również, o 13,5 procent, koszty operacyjne Grupy PPL. Na ten wynik duży wpływ miał wzrost kosztów pracy (o 19,5 procent), które łącznie stanowią już 48 procent wszystkich kosztów działalności grupy. Rekordowe wyniki to również zasługa kompetentnych i zaangażowanych pracowników – podkreślają PPL.

– Tak silne zaplecze i wypracowane zyski to nie tylko powód do satysfakcji, ale przede wszystkim fundament naszej przyszłości. Silna, stabilna i rentowna Grupa PPL przełoży się bezpośrednio na sukces strategicznego projektu Port Polska. Jako inwestor branżowy jesteśmy dziś doskonale przygotowani, by, oferując odpowiedni potencjał finansowy, organizacyjny i operacyjny, sprawnie wesprzeć tę kluczową dla kraju inwestycję – mówi członek zarządu PPL ds. finansowych Marcin Danił.

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Stabilność w cieniu geopolityki i prognozy na 2026 rok

Warto podkreślić, że również tegoroczne wyniki są bardzo dobre, mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zarząd PPL zakłada, że kondycja finansowa spółki w perspektywie najbliższych lat będzie stabilna, pomimo ciągle niepewnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie i w Iranie.

– Zakładamy, że w 2026 roku – pomimo spodziewanych, rosnących kosztów funkcjonowania zarządzanych przez nas lotnisk – wypracujemy dodatnie wyniki finansowe na poziomie zbliżonym do tych uzyskanych w 2025 roku. Będzie to możliwe dzięki dalszemu przewidywanemu wzrostowi ruchu lotniczego. Szacujemy, że liczba pasażerów korzystających z Lotniska Chopina w 2026 roku wyniesie około 25,2-25,5 miliona. Oznacza to wzrost o 5-7 procent w stosunku do ubiegłego roku. W kolejnych latach liczba ta będzie sukcesywnie rosła, osiągając w 2030 roku zakładany poziom 30 milionów pasażerów – podsumowuje Marcin Danił.

Stabilna kondycja finansowa umożliwia PPL realizację niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych – głosi komunikat. Zabezpiecza ona w pełni między innymi modernizację Lotniska Chopina, której koszt szacowany jest obecnie na około 940 milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem, prace projektowe potrwają do 2026 roku, roboty budowlane zaplanowano na lata 2026–2028, a cała inwestycja zakończy się w 2029 roku.

Spółka PPL zarządza największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina, a także Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost. Ma również udziały w dziewięciu innych lotniskach regionalnych.

W skład Grupy Kapitałowej PPL wchodzi w sumie 19 podmiotów, odpowiedzialnych za różne aspekty zarządzania infrastrukturą lotniskową.

PPL są także strategicznym inwestorem i przyszłym operatorem Centralnego Portu Komunikacyjnego.