- Pracowaliśmy nad możliwością powiększenia lotniska w dniu startu od długiego czasu. (...) Pracujemy nad lotniskiem, którego przepustowość będzie na poziomie 44 mln pasażerów – powiedział Kuś podczas konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, rozważane zwiększenie skali inwestycji jest efektem prowadzonych od dłuższego czasu analiz dotyczących prognoz ruchu lotniczego, rozwoju głównego przewoźnika bazowego, czyli Polskich Linii Lotniczych LOT oraz możliwości finansowania projektu.

Reklama Reklama

Według członka zarządu CPK, pierwszym czynnikiem przemawiającym za zwiększeniem przepustowości portu są aktualizowane prognozy ruchu lotniczego, które wskazują na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu rynku w Polsce w kolejnych latach.

Drugim argumentem jest sytuacja Polskich Linii Lotniczych LOT, które mają być głównym użytkownikiem nowego lotniska i odpowiadać za około połowę obsługiwanego ruchu. Jak wskazał Kuś, zakończenie przez przewoźnika procesu wyboru nowej floty samolotów średniego zasięgu wzmacnia założenia dotyczące rozwoju funkcji hubowej przewoźnika oraz przyszłego ruchu pasażerskiego.

- Dla nas jest to sygnał, że szansa na to, że ruch na tym lotnisku będzie się rozwijał zgodnie z prognozami, jest zagwarantowana – podkreślił członek zarządu CPK.

Trzecim elementem, który wpłynął na rozważaną zmianę, są kwestie finansowe. Kuś poinformował, że spółka wypracowała model finansowania rozbudowy lotniska, akceptowalny zarówno z punktu widzenia projektu, jak i instytucji finansowych zaangażowanych w jego finansowanie.

- Rozbudowa miałaby objąć pirs E, który dotychczas był uwzględniany jedynie w zarysie koncepcji portu lotniczego - dodał.

- Znaleźliśmy wspólną formułę, jak ten element powiększonego lotniska sfinansować, tak, żeby było to bezpieczne dla projektu i czytelne również dla instytucji finansowych, które udzielą nam pożyczki na budowę lotniska – powiedział Kuś.

Port Polska to największy program inwestycyjny w zakresie infrastruktury transportowej w Europie. Do 2032 roku jego wartość ma wynieść 131,7 mld zł. Nowe lotnisko będzie mogło obsługiwać od 34 do 44 mln pasażerów rocznie, a jego zdolność do realizacji to ponad 300 tysięcy operacji lotniczych rocznie.

Zgodnie z założeniami, zakończenie robót budowlanych związanych z fundamentami jest planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

W lutym br. w przetargu na budowę fundamentów głębokich terminalu złożonych zostało sześć ofert i wszystkie mieściły się w zarezerwowanym budżecie. Najtańszą ofertę - niecałe 146 mln zł - złożył Budimex i to ta oferta została później uznana za najkorzystniejszą w przetargu.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku. (PAP)

pif/ mrr/