Informację opublikował grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages (GTP), powołując się na wyniki badania przygotowanego przez Obserwatorium Zrównoważonej Turystyki w Atenach.

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Ograniczenia dotyczące nowych rejestracji wynajmu krótkoterminowego zostały wprowadzone na początku 2026 roku i obejmują pierwszą, drugą i trzecią dzielnicę Aten. Celem decyzji było zmniejszenie presji turystycznej w najbardziej zatłoczonych częściach stolicy Grecji.

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Zakaz rejestracji nowych lokali obejmuje m.in. najbardziej znane obszary centrum miasta. W pierwszej dzielnicy znajdują się takie miejsca jak Trójkąt Handlowy (obszar utworzony przez połączenie trzech placów: Syntagma, Omonia i Monastiraki) , Plaka, Kolonaki, Koukaki, Syntagma, Omonia, Monastiraki, Exarchia, Ilisia i Neapoli. Druga dzielnica obejmuje m.in. Mets, Neos Kosmos, Agios Artemios i Pagrati, a trzecia – Petralona, Thiseio, Gazi, Votanikos, Metaxourgeio i Rouf.

Według danych władz miasta roczny wzrost liczby lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy na obszarach objętych ograniczeniami spadł z 18–20 procent w latach 2023–2024 do 1,7–5,4 procent w latach 2024–2025.

Urzędnicy uznali te dane za pierwszy sygnał, że zamrożenie rejestracji pomaga ograniczyć dalszą ekspansję rynku krótkoterminowego wynajmu. Jednocześnie podkreślono, że baza nieruchomości nadal pozostaje aktywna.

Turystyka w Atenach nadal rośnie

Badanie pokazuje jednocześnie, że sektor turystyczny Aten rozwija się dynamicznie w porównaniu z okresem sprzed pandemii.

W 2025 roku miasto dysponowało 19 071 obiektami noclegowymi dla turystów, podczas gdy w 2018 roku było ich 14 288. Liczba łóżek turystycznych przekroczyła 105 tysięcy, co oznaczało wzrost o 24,3 procent.

Liczba jednostek wynajmu krótkoterminowego osiągnęła 18 769. To o 33,5 procent więcej niż w 2018 roku i niemal 60 procent więcej niż w 2021 roku, kiedy rynek odbudowywał się po pandemii. Równocześnie rozwijał się sektor hotelowy – liczba hoteli w Atenach wzrosła w tym samym czasie o 29,1 procent.

Autorzy badania wskazują jednak, że presja turystyczna rośnie szybciej niż liczba miejsc noclegowych. W latach 2018-2025 liczba noclegów przypadających na jednego mieszkańca wzrosła o 183,7 procent, a liczba turystów przypadających na mieszkańca zwiększyła się o 142,2 procent.

Według Obserwatorium Zrównoważonej Turystyki dane te pokazują potrzebę dalszego monitorowania wpływu turystyki na mieszkalnictwo, infrastrukturę oraz jakość życia mieszkańców.

Historyczne centrum Aten najbardziej obciążone

Badanie zawiera również mapę intensywności ruchu turystycznego w poszczególnych częściach Aten. Wynika z niej, że największa koncentracja odwiedzających nadal występuje w historycznym centrum miasta.

Prawie 60 procent wszystkich noclegów turystycznych w Atenach przypada na pierwszą dzielnicę miejską. Największą strefę turystyczną tworzą m.in. Trójkąt Handlowy, obszar Monastiraki–Plaka, Psyrri–Koumoundourou, Makrygianni, Thissio, plac Agios Konstantinos–Vathis, Kallirrois, Dourgouti w Neos Kosmos i Plastira w Pagrati.

W ostatnich ośmiu latach największy wzrost liczby obiektów krótkoterminowego wynajmu odnotowano w Trójkącie Handlowym. Znaczący wzrost wystąpił również w dzielnicach Koukaki i Exarchia, co wskazuje na stopniowe rozszerzanie się ruchu turystycznego poza tradycyjne centrum historyczne.

Burmistrz Aten Haris Doukas ocenia, że miasto potrzebuje turystyki, ale jednocześnie musi zachować charakter dzielnic, które pozostają przestrzenią codziennego życia mieszkańców. Jak podkreśla, zawieszenie rejestrowania nowych obiektów krótkoterminowego wynajmu przynosi pierwsze rezultaty.

Obserwatorium Zrównoważonej Turystyki, działające za pośrednictwem miejskiego departamentu turystyki Develop Athens, monitoruje rozwój sektora i jego wpływ na poszczególne dzielnice. Dane mają wspierać tworzenie polityki turystycznej, która pozwoli równoważyć rozwój branży z jakością życia mieszkańców.