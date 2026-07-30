Grecki Urząd Statystyczny ELSTAT udostępnił dane dotyczące wykorzystania miejsc w obiektach zakwaterowania turystycznego w Grecji w 2025 roku.

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Dane wskazują, że liczba noclegów osiągnęła 156,3 miliona, co oznacza wzrost o 2,2 procent, natomiast liczba przyjazdów do obiektów zakwaterowania, to jest hoteli, pensjonatów i innych obiektów tego typu oraz na kempingi i do zarejestrowanych obiektów oferujących krótkoterminowe zakwaterowanie, wzrosła o niemal 3 procent, do 38,2 miliona.

Europa najważniejszym rynkiem źródłowym dla Grecji

Za wzrosty odpowiadali zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni, przy czym ci drudzy kolejny rok dominowali w obiektach zakwaterowania, odpowiadając za prawie 74 procent wszystkich przyjazdów i 84 procent noclegów – podaje portal GTP.

Największym rynkiem źródłowym dla greckiej turystyki pozostaje Europa, generując 80 procent przyjazdów i 90 procent noclegów. Najważniejszym rynkiem europejskim pozostaje Wielka Brytania, która w ubiegłym roku odpowiadała za ponad 12 procent wszystkich przyjazdów turystów i niemal 16 procent wszystkich noclegów.

Istotny odsetek ruchu przyjazdowego do obiektów zakwaterowania generują turyści z krajów Unii Europejskiej, wśród nich Niemcy – z 7,5-procentowym udziałem w przyjazdach wśród wszystkich obcokrajowców i 9-procentowym udziałem w noclegach.

Dla porównania Polska, która znalazła się wśród dziesięciu najważniejszych rynków pod względem liczby noclegów, odpowiadała za 1,8 procent przenocowań obcokrajowców. Z kolei największy zamorski rynek dla Grecji to Stany Zjednoczone (5 procent wszystkich zagranicznych przyjazdów i prawie 4 procent wszystkich zagranicznych noclegów).

Z kolei wśród rynków źródłowych odnotowujących najszybszy wzrost wyróżniała się Bułgaria (liczba przyjazdów – plus 8,4 procent rok do roku, liczba noclegów – plus 11,5 procent), Serbia (liczba przyjazdów – plus 11,4 procent) i Chiny (liczba przyjazdów – plus 10 procent).

Turyści przyjeżdżają głównie latem

Z podanych przez ELSTAT danych wynika też, że w 2025 roku turyści najchętniej odwiedzali region Wysp Egejskich Południowych i Kretę, które odpowiadały za w sumie 39,5 procent wszystkich przyjazdów i 49 procent wszystkich noclegów.

Udział Attyki w liczbie przyjazdów wyniósł 15 procent, Macedonii Środkowej – 12,5 procent, a Wysp Jońskich – 13 procent. Te ostatnie odnotowały też najwyższy w kraju roczny wskaźnik wykorzystania miejsc hotelowych – na poziomie 59,7 procent – wyższy od średniej wartości obłożenia dla całego kraju o 9 punktów procentowych. Nieco niższe wskaźniki miała Kreta (54,9 procent), Wyspy Egejskie Południowe (51,8 procent), Macedonia Środkowa (51,6 procent) i Attyka (51,2 procent).

W 2025 roku ruch turystyczny koncentrował się w okresie letnim. Między lipcem a październikiem kraj odnotował ponad połowę – 57 procent – rocznej liczby przyjazdów i niemal dwie trzecie wszystkich noclegów. Szczyt ruchu turystycznego przypadł w miesiącach letnich, przy czym tylko w sierpniu zarejestrowano 19 procent przyjazdów i prawie 22 procent noclegów.