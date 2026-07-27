Jednomyślną decyzję podjął Komitet Światowego Dziedzictwa podczas 48. sesji, która trwa aktualnie w Pusanie w Korei Południowej – podaje portal gtp.gr.

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Tym samym liczba greckich obiektów na prestiżowej liście wzrosła do 21, a obiektów mieszanych, czyli łączących walory kulturowe z przyrodniczymi – do trzech (poza Olimpem są to Meteory i góra Athos). To jedna z najbardziej wymagających kategorii UNESCO, przyznawana miejscom o unikatowym znaczeniu zarówno dla natury, jak i dziedzictwa cywilizacyjnego – zauważa gtp.gr.

Procedury zmierzające do wpisania Olimpu na listę UNESCO rozpoczęły się w 2014 roku.

Gdzie natura spotyka się z mitem

Wznoszący się w Macedonii Środkowej masyw Olimpu (najwyższy wierzchołek Mitikas mierzy 2917 metrów) uznawany jest za jeden z najważniejszych w regionie obszarów bioróżnorodności. Powstawaniu zróżnicowanych ekosystemów sprzyjają specyficzny mikroklimat wynikający z położenia w pobliżu morza i duże różnice wysokości.

Olimp został objęty ochroną już w 1938 roku jako pierwszy park narodowy w Grecji. Obecnie występuje tam niemal 2 tysiące typów roślin, co stanowi ponad jedną czwartą całej flory kraju, w tym liczne gatunki endemiczne.

Jednocześnie Olimp od wieków zajmuje wyjątkowe miejsce w greckiej i europejskiej kulturze. W starożytnej tradycji greckiej był siedzibą 12 bogów olimpijskich, na czele z Zeusem, a także muz i charyt. Dzięki dziełom Homera i Hezjoda pozostaje jednym z trwałych symboli greckiej cywilizacji.

Ochrona i inwestycje

– Ochrona przyrody i bioróżnorodności pozostaje stałym priorytetem państwa – mówi minister środowiska i energii Stavros Papastavrou, cytowany przez gtp.gr. Jak dodaje, w najbliższym czasie zrealizowane zostaną projekty o łącznej wartości ponad 10 milionów euro, obejmujące ochronę środowiska naturalnego Olimpu, poprawę dostępności góry w sposób nienaruszający walorów przyrodniczych i wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu.

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis określił wpis jako „ważne osiągnięcie narodowe”, które wzmacnia zobowiązanie Grecji do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a jednocześnie otwiera nowe perspektywy dla rozwoju regionu.

Podczas tej samej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa na listę UNESCO wpisano też modernistyczne centrum Gdyni.