Ruch krajowy wzrósł o 4,6 procent, osiągając 859,9 tysiąca pasażerów, a międzynarodowy zwiększył się o 4,7 procent, do 4,74 miliona osób. Podróżni z zagranicy stanowili prawie 85 procent wszystkich obsłużonych na lotniskach.

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Duży wzrost ruchu na greckich wyspach

Największym motorem wzrostu pozostawało lotnisko w Salonikach. Port „Makedonia” obsłużył o niemal 62 tysiące pasażerów więcej niż przed rokiem, notując wzrost o 8 procent. Szczególnie dynamicznie rosły przewozy międzynarodowe (9 procent), choć także ruch krajowy zwiększył się o 5,6 procent.

Bardzo dobre wyniki osiągnęło również lotnisko w Chanii na Krecie, które obsłużyło 660,8 tysiąca pasażerów (o 6,8 procent więcej). W tym wypadku szczególnie wyróżniał się ruch krajowy, który wzrósł aż o 12,6 procent, podczas gdy liczba pasażerów zagranicznych zwiększyła się o 5,8 procent.

Na Korfu ruch pasażerski wzrósł o 5,5 procent, do 788,4 tysiąca. Za wzrost odpowiadał wyłącznie ruch międzynarodowy (wzrost o 6,5 procent), ponieważ liczba pasażerów na trasach krajowych spadła o 7,6 procent.

Największą dynamikę spośród wszystkich lotnisk odnotował port na Samos, na którym liczba pasażerów zwiększyła się o 15 procent, głównie dzięki wzrostowi ruchu międzynarodowego o 17,7 procent. Dwucyfrowy wynik osiągnęło także lotnisko na Skiatos (+10,3 procent), na Mykonos (+5,1 procent), Santorynie (+3,8 procent) i Rodos (+3,6 procent).

Nie wszystkie porty zakończyły miesiąc na plusie. Największy spadek odnotowało lotnisko w Kawali, gdzie liczba pasażerów zmniejszyła się o 8,4 procent, głównie z powodu 12,2-procentowego spadku ruchu międzynarodowego. Niewielkie spadki zanotowano również na lotniskach na Kos (-1 procent) i Lesbos (-0,9 procent).

Polacy w pierwszej trójce pasażerów lecących do Grecji

Wśród zagranicznych gości niezmiennie dominowali Brytyjczycy. W czerwcu z lotów do Grecji skorzystało 1,33 miliona pasażerów z Wielkiej Brytanii. Drugie miejsce zajęły Niemcy (751 tysięcy), a trzecie Polska z wynikiem 385,9 tysiąca pasażerów.

Za Polską znalazły się Włochy (367 tysięcy), Holandia (203 tysiące), Szwecja (151 tysięcy) i Izrael (119 tysięcy).

Ponad 5 procent więcej pasażerów na greckich lotniskach

Również dane za pierwsze półrocze potwierdzają utrzymującą się dużą dynamikę greckiej turystyki. Od stycznia do końca czerwca 14 lotnisk Fraport Greece obsłużyło 13,65 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 5,4 procent rok do roku. Ruch krajowy zwiększył się o 5,8 procent, do 3,62 miliona osób, natomiast międzynarodowy wzrósł o 5,3 procent, przekraczając 10 milionów pasażerów.

Szybciej rozwijały się lotniska należące do tzw. klastra A, obejmującego m.in. Saloniki, Korfu, Chanię i Zakintos, które zwiększyły ruch o 6,8 procent, do 8,19 miliona pasażerów.

Porty klastra B, z wyspami Rodos, Kos, Santoryn i Mykonos na czele, obsłużyły 5,46 miliona podróżnych, notując wzrost o 3,4 procent.

Czerwcowe wyniki potwierdzają, że Grecja utrzymuje silną pozycję jednego z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. Na uwagę zasługuje również rosnące znaczenie polskiego rynku, który już kolejny miesiąc znajduje się w ścisłej czołówce zagranicznych źródeł ruchu dla greckich lotnisk regionalnych.