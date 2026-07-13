W raporcie podano, że 66 proc. Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd. Niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego, co – zdaniem autorów raportu – świadczy o stabilizacji wydatków, mimo utrzymującej się presji cenowej.

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Raport wskazuje, że zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73 proc. badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu.

Polowanie na promocje obowiązuje także w wakacje

Z badania wynika także, że 59 procent wyjeżdżających kupuje produkty spożywcze dopiero po przyjeździe do miejsca wypoczynku, a 47 procent jest gotowych zmienić sklep, jeśli znajdzie korzystniejszą promocję. Według autorów raportu, oznacza to, że o wyborze miejsca zakupów coraz częściej decyduje bieżąca oferta, a nie wcześniejsze przyzwyczajenia konsumentów.

Najczęściej kupowanymi podczas wakacyjnych wyjazdów produktami są pamiątki, które wskazało 50 procent respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się regionalne produkty spożywcze (40 proc.) oraz artykuły spożywcze codziennego użytku (39 proc.).

Na wakacjach więcej spontanicznych zakupów

Autorzy badania zwracają uwagę, że wakacyjni konsumenci są bardziej otwarci na nowe marki i chętniej podejmują spontaniczne decyzje zakupowe niż na co dzień. Jednocześnie pozostają bardzo wrażliwi na poziom cen i promocje, które mogą wpływać zarówno na wybór sklepu, jak i konkretnego produktu.

Według autorów raportu, sezon wakacyjny staje się dla handlu nie tylko okresem zwiększonego popytu, ale także okazją do budowania relacji z konsumentami, którzy podczas urlopu chętniej eksperymentują z lokalną ofertą i nowymi produktami.

Badanie zostało zrealizowane w maju 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1003 respondentów.

pif/ mrr/