Wpływy z eksploatacji surowców mają w tym roku zapewnić 67 procent dochodów budżetowych położonego na południu Półwyspu Arabskiego Omanu. To 5,75 miliarda riali omańskich z wydobycia ropy naftowej i 1,96miliarda z gazu (odpowiednio ok. 57 mld i 19 mld złotych).

Reklama Reklama

Rok 2026 jest pierwszym rokiem jedenastego pięcioletniego planu rozwoju. Jednym z jego celów jest zwiększenie dochodów sektora poza naftowego z obecnych 33 do 37,4 procent – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Omanu. Ten cel ma być osiągnięty przez rozwój przemysłu wytwórczego, gospodarki cyfrowej i turystyki.

Turystyka w Omanie zależna od zmian w sytuacji politycznej regionu

Władze w Maskacie planują także reformę fiskalną. Oman jako pierwszy kraj Rady Współpracy Zatoki Perskiej wprowadzi 1 stycznia 2028 roku podatek dochodowy od osób fizycznych. Obejmie najlepiej zarabiających stawką 5 procent powyżej dochodu 42 tysięcy riali rocznie (415 tys. złotych).

Rozwój turystyki jest też elementem strategii Oman Vision 2040, która również zakłada dywersyfikację gospodarki liczącego około 5,6 miliona mieszkańców państwa. Plan stawia także na logistykę, transport morski i zieloną energię.

Eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzegali jednak, że omański sektor turystyczny jest podatny na niestabilność polityczną regionu Zatoki Perskiej. Było to szczególnie widoczne po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem.

– Branża turystyczna odnotowała wyraźne spowolnienie, czy wręcz zahamowanie ruchu turystycznego. Hotele i obiekty noclegowe odnotowały znaczny spadek obłożenia, a część z nich czasowo ograniczyła działalność – relacjonuje polska przewodniczka po Omanie Justyna Staniaszek.

Oman wyszedł jednak z konfliktu „relatywnie suchą stopą”, a kraj odwiedzają nie tylko turyści z Europy, ale w porze monsunów też z regionu – komentuje dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Łukasz Fyderek. - I o ile te właśnie napływy z krajów Zachodu, czy nawet z Azji Wschodniej mogą być osłabione, o tyle sądzę, że mieszkańcy, którzy chcą przybyć z innych krajów Zatoki Perskiej, nie będą postrzegać Omanu jako ryzykownego. Wręcz przeciwnie, będą go postrzegać jako bezpieczny – ocenia.

Zachowanie zabytków kluczem do zainteresowania turystów

Władze w Maskacie rozwijają turystykę kulturową, rewitalizując forty, zamki, meczety i tradycyjne osady. Jednym z przykładów jest rewitalizacja miejscowości Taqah w południowym Omanie, w regionie Zufar. Centralnym punktem miasteczka jest zabytkowy zamek zbudowany jako okazała rezydencja prywatne, który po rewitalizacji pełni rolę centrum kultury. Kilka kilometrów dalej znajdują się ruiny starożytnego miasta Sumhuram, przy których również prowadzone są budowana jest infrastruktura turystyczna.

Realizacji publicznych projektów towarzyszy ożywienie w inwestycjach prywatnych. Jednym z przykładów może być odrestaurowanie ponad 150-letniej tradycyjnej osady kupieckiej, w której obecnie znajduje się hotel. Obiekt odnowiono z dbałością o historyczne detale, stosując lokalne materiały i tradycyjne techniki budowlane – wylicza Faisal Koofan, do którego rodziny należy osada. Dodaje, że na renowację czeka kolejna nieruchomość.

– Tego typu inicjatywy pokazują rosnącą w Omanie świadomość konieczności zachowania historycznej architektury mieszkalnej do celów turystycznych. Pozwala to odwiedzającym poznać tutejsze dziedzictwo, a jednocześnie zarobić na utrzymanie i konserwowanie historycznych obiektów – mówi dr Mohamed Amer, niezależny konsultant ds. zarządzania dziedzictwem i turystyki kulturowej.

Kadziło z listy UNESCO

Zufar, gdzie leży Taqah, to jeden z nielicznych obszarów Półwyspu Arabskiego, który od czerwca do września jest regularnie nawiedzany przez letnie monsuny zwane khareef. Ta pora charakteryzuje się chłodniejszą temperaturą, mgłami i rozkwitem bujnej zieleni, co stanowi odmianę wobec pustynnego i upalnego klimatu regionu.

Historycznie Zufar był światowym centrum handlu kadzidłem – cenną żywicą z drzew Boswellia sacra (kadzidłowiec prawdziwy). Starożytne szlaki handlowe, porty i naturalne siedliska tych drzew zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oman jest monarchią absolutną. Od 2020 roku rządzi sułtan Hajsam bin Tarik al Said. Kontynuuje modernizację rozpoczętą przez swojego poprzednika – sułtana Kabusa. Poprzedni monarcha władał Omanem przez prawie 50 lat i ukształtował jego współczesny wizerunek jako stabilnego i umiarkowanego państwa w niespokojnym regionie Bliskiego Wschodu.

Ścieżka Omanu, postawienia na rozwój turystyki, przypomina tę obraną wcześniej przez inne kraje regionu Bliskiego Wschodu, szczególnie emiratów Dubaju i Abu Zabi.

Kamil Krupa

kak/ adj/