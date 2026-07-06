– Model turystyczny w Hiszpanii jest bardzo odporny, potrafi dostosowywać się do sytuacji międzynarodowej – ocenił Hereu, cytowany przez portal dziennika gospodarczego „Expansion”.

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Jego resort szacuje, że do września Hiszpanię odwiedzi 80 milionów zagranicznych turystów, przekroczenie liczby 100 milionów na koniec roku jest więc bardzo prawdopodobne. W 2025 roku do tego iberyjskiego kraju przyjechało 96,8 miliona ludzi.

Wojna w Zatoce Perskiej przekierowała turystów do Hiszpanii

Po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego, hiszpański sektor turystyczny przewidywał napływ zagranicznych gości, którzy odwoływali loty do państw Bliskiego Wschodu lub dalszych, ale z wykorzystaniem do przelotu jednego z tamtejszych lotnisk przesiadkowych. Hereu potwierdził w poniedziałek, że Hiszpania odczuła wzrost napływu turystów w związku z konfliktem. Jak dodał niesie on jednak też ze sobą zagrożenia, jak wzrost inflacji i ryzyko dla gospodarki.

Turystyka bije rekordy na świecie i w Polsce

Według danych Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) w 2025 roku na całym świecie odnotowano rekordową liczbę 1,5 miliarda podróżujących. Najczęściej odwiedzanym krajem na świecie była Francja ze 105 milionami zagranicznych gości, Hiszpania znalazła się tuż za nią. Przy okazji – Polskę odwiedziło w tym czasie 21-22 miliony gości zagranicznych, a w tym roku szacuje się, że będzie ich co najmniej 23 miliony. Jeśli tak się stanie, będzie to rekordowy wynik.

Sektor turystyczny w Hiszpanii odpowiada za około 15 procent tamtejszego PKB. W Polsce jest to około 5 procent.

Z Madrytu Marcin Furdyna

mrf/ ap/