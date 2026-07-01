Gdzie pojedziemy?

Urlop na terenie kraju planuje spędzić 34 proc. Polaków. Czołówka kierunków prezentuje się bez niespodzianek – morze, góry, Mazury. Kolejne miejsca należą do miejsc oddalonych od cywilizacji i innych miast zwiedzanych w formule tzw. city breaku. Wyjazdy za granicę planuje 26 proc. badanych, a w pierwszej dziesiątce destynacji znalazły się: Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Grecja, Turcja, Egipt, Bułgaria, Słowacja, Czechy i Niemcy.

Na jak długo?

Zarówno wyjazdy w Polsce, jak i za granicą, najczęściej potrwają między 7 a 10 dni (planuje tak odpowiednio 32 i 50 proc. badanych). Na dłuższy, maksymalnie dwutygodniowy urlop na terenie kraju zdecyduje się 16 proc. badanych, za granicą – 20 proc. Oszczędności mile widziane

Odpowiedzi na temat urlopowego budżetu są zróżnicowane: co 4. planujący wyjazd Polak zakłada, że wyda na wakacje między 3 a 5 tys. zł. Niewiele mniejszy odsetek (21 proc.) przewiduje, że między 5 a 7,5 tys. zł. Więcej pieniędzy – między 7,5 tys. a 10 tys. zł planuje przeznaczyć na wakacje 19 proc. Taka sama grupa badanych planuje nie wydać więcej niż 3 tys. zł. To, co łączy Polaków podczas urlopu to otwartość na obniżenie kosztów wakacyjnych atrakcji – sposobów na to szuka 70 proc. urlopowiczów, a atrakcyjna cena jest najczęściej (67 proc.) wskazywaną cechą wybieranych aktywności. 58 proc. aktywnych zawodowo Polaków chciałoby móc korzystać z firmowych benefitów wspierających aktywny i zdrowy tryb życia także podczas urlopu.

Rozwiązaniem pozwalającym organizować czas na wakacjach w sposób aktywny, a przy tym na korzystnych warunkach jest program MultiSport. Widzimy, że użytkownicy w sezonie letnim chętnie wykorzystują możliwości, jakie daje im karta w zakresie poznawania nowych dyscyplin czy aktywności uzupełniających ich plany urlopowe. W tym roku, dzięki międzynarodowej akceptacji kart poszerzyliśmy ofertę na niespotykaną dotąd skalę – w efekcie korzyści z programu można czerpać, przebywając również w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Bułgarii i Turcji. Łącznie z Polską daje to dostęp do ponad 11 tysięcy obiektów na 6 rynkach – mówi Kinga Kołodziej, Dyrektor Działu Relacji z Klientami Benefit Systems.

Zdrowie do walizki

Dla 76 proc. badanych ważne jest utrzymywanie zdrowych nawyków w czasie wakacji. Jeszcze większy odsetek (88 proc.) przyznaje, że jest to możliwe, gdy postawi się na aktywny wypoczynek. Taki planuje 73 proc. tegorocznych urlopowiczów. Dlaczego? Badani stwierdzają, że taka forma pozwala lepiej odreagować stres i odpocząć od pracy, daje poczucie satysfakcji i dobrze wykorzystanego czasu.

Obecnie mamy do czynienia z redefinicją wakacyjnego resetu – właśnie za sprawą wpisania aktywności fizycznej w podróże. Bootcampy, jogowe retreaty, podróże fitness – są różne odzwierciedlenia tego kierunku. Jedno jest pewne: sweat jetting, czyli podróże skupione wokół doświadczeń sportowych to jeden z najszybciej rosnących trendów turystycznych, również dla tegorocznego sezonu wakacyjnego – mówi Kinga Kołodziej.

Ten kierunek potwierdza także raport Światowego Forum Ekonomicznego „Sports for People and Planet”, według którego turystyka sportowa należy dziś do najszybciej rozwijających się segmentów światowej turystyki.

Aktywny wyjazd

O tym, że aktywność sportowa jest dobrym pomysłem na poznanie innego kraju przekonanych jest 69 proc. Polaków, a 58 proc. chce w czasie urlopu wypróbować charakterystyczne dla danego regionu czy kraju dyscypliny sportowe.

Sport może być motywem przewodnim wakacji lub stanowić ich urozmaicenie, po które sięgamy spontanicznie. Wówczas ważna jest przede wszystkim różnorodność i dostępność atrakcji od ręki. Widzimy to w aktywnościach, po które sięgają użytkownicy programu MultiSport w czasie wakacji – mówi Kinga Kołodziej i wymienia: Przebywający w otoczeniu zbiorników wodnych wybierają kajaki, rowery wodne, deskę SUP czy wizytę w wake parkach. Dla turystów regionów górskich atrakcją są niewątpliwie kolejki linowe oraz możliwość skorzystania ze specjalnych, terenowych szlaków rowerowych. Ci poszukujący mocniejszych wrażeń mogą je znaleźć na torze do gokartów, w parku rozrywki czy aqua parku, a nawet – skacząc na bungee. Natomiast Ci, którzy chcą się zrelaksować, zwolnią tempo np. w termach, także w czeskich i słowackich.

Adresy lokalizacji, w których można sięgać po dyscypliny dostępne w ramach programu łatwo znaleźć dzięki wyszukiwarce w aplikacji MultiSport lub na stronie internetowej: Ćwicz, jak lubisz i gdzie lubisz. Masz to w MultiSport.

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