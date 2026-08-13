Włoska agencja informacyjna Agi ogłosiła listę miejscowości, w których roczna liczba noclegów lub – inaczej – pobytów turystycznych kilkaset razy przewyższa liczbę mieszkańców. Zestawienie sporządzono na podstawie danych z krajowego Instytutu Statycznego (ISTAT).

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Północne Włochy oblężone przez turystów

Oprócz Limone sul Garda w czołówce są jeszcze Andalo w Trydencie-Górnej Adydze, gdzie na każdego mieszkańca przypada rocznie prawie 780 pobytów turystycznych, a także Corvara in Badia w tym samym regionie (750 na mieszkańca). Kolejne miejsca zajmują Lazise koło Werony (590 noclegów) i Selva di Val Gardena w prowincji Bolzano (ponad 500).

Agi zaznaczyła, że tę skalę rekordów włoskiej turystyki można obrazowo przedstawić w następujący sposób: gdyby Rzym miał taki sam wskaźnik, jak Limone sul Garda, to przy liczbie 2,7 miliona mieszkańców osiągnąłby 2,7 miliarda pobytów turystycznych rocznie. To zaś odpowiadałoby średnio ponad 7 milionom noclegów dziennie.

Za szczególnie znaczący uznano przykład górskiej miejscowości Corvara in Badia, ponieważ łączą się tam dwa zjawiska: wyludnienie i nadmierna turystyka. Gmina ta ma około 1300 stałych mieszkańców, podczas gdy liczba noclegów rejestrowanych w ciągu roku przekracza milion.

Małe miejscowości, ale ogromne obowiązki w związku z turystami

Włoskie media zauważają, że w wypadku tak małych miejscowości, odwiedzanych przez setki tysięcy turystów, zapewnienie usług na poziomie średniej wielkości miasta jest prawdziwym wyzwaniem.

– Do wszystkich nocujących u nas turystów trzeba jeszcze doliczyć tych, którzy przyjeżdżają na jeden dzień. Nasz problem polega na tym, że jesteśmy postrzegani jako mała gmina, również na poziomie politycznym i strategicznym, ale w praktyce stajemy się miastem – wyjaśnia burmistrz Corvara in Badia, Roman Crazzolara.

Przyznaje on, że wszystkie najważniejsze służby, w tym medyczne, funkcjonują na granicy swoich możliwości.

Lazise nad jeziorem Garda ma prawie 7 tysięcy mieszkańców, a liczba noclegów turystycznych przekracza tam rocznie 4 miliony. Oznacza to obecność 11 tysięcy osób dziennie.