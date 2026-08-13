Pierwszy salon lotniskowy Revolut Lounge powstanie w Kopenhadze
Revolut, firma z sektora technologii finansowych, z której usług korzysta ponad 75 milionów klientów na całym świecie, ogłosiła plan stworzenia europejskiej sieci salonów lotniskowych Revolut Lounge.
Jak informuje w komunikacie prasowym, pierwszy salon otworzy na lotnisku w Kopenhadze. Będzie on wzorcem dla kolejnych, a zarazem największym ogólnodostępnym salonem lotniskowym w strefie Schengen.
Firma rozszerza tym samym swoją działalność poza usługi finansowe, odpowiadając na rosnące oczekiwania podróżnych dotyczące wygody, jakości obsługi i kompleksowego doświadczenia podczas podróży – czytamy w komunikacie.
– Ponad 75 milionów klientów korzysta z Revolut, aby lepiej zarządzać swoimi finansami, a podróże są ważnym elementem tego doświadczenia. Dzięki sieci Revolut Lounge rozwijamy naszą obecność poza światem cyfrowym, przybliżając markę i jej filozofię projektowania podróżnym. Celem jest wyznaczenie nowego standardu usług lotniskowych w Europie i zapewnienie klientom Revolut jeszcze większych korzyści podczas podróży. Kopenhaga, znana na całym świecie z doskonałego wzornictwa i położona w kluczowym dla naszego rozwoju regionie nordyckim, jest idealnym miejscem rozpoczęcia tej ekspansji – mówi dyrektor ds. produktu i nowych przedsięwzięć w Revolucie Hadi Nasrallah, cytowany w komunikacie.
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Niedawno firma zapowiedziała też otwarcie swojego pierwszego sklepu stacjonarnego – Revolut Store w Barcelonie.
Podczas gdy Revolut Store będzie miejscem bezpośredniego kontaktu z klientami w obszarze sprzedaży detalicznej, Revolut Lounge zaoferuje podobne doświadczenie w jednym z najważniejszych obszarów korzystania z usług firmy – w podróży – wyjaśnia Revolut.
Salon Revolut Lounge w Kopenhadze powstanie we współpracy z Plaza Premium Group (PPG), partnerem operacyjnym i inwestycyjnym projektu. PPG zarządza największą na świecie siecią salonów lotniskowych, a jej markę Plaza Premium Lounge firma Skytrax uznawała rokrocznie w latach 2016-2025 za najlepszy niezależny salon lotniskowy na świecie.
– Jako operator największej na świecie sieci salonów lotniskowych jesteśmy zaangażowani w wyznaczanie nowych standardów obsługi podróżnych i cieszymy się, że możemy realizować ten cel wspólnie z Revolutem. To partnerstwo jest ważnym krokiem w naszej misji zwiększania dostępności wyjątkowych doświadczeń dla pasażerów na kluczowych międzynarodowych lotniskach. Z przyjemnością wesprzemy Revolut w podnoszeniu jakości podróży jego klientów – mówi zastępca dyrektora generalnego PPG Bora Isbulan.
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Lotnisko w Kopenhadze zostało wybrane ze względu na swoją światową renomę jako centrum skandynawskiego wzornictwa i innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, a także funkcję jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych regionu nordyckiego. Wybór Danii podkreśla również dynamiczny rozwój Revoluta na tym rynku.
– Cieszymy się, że pierwszy salon lotniskowy Revoluta powstanie w Kopenhadze. Łączy nas wspólna ambicja stawiania pasażerów w centrum uwagi i ciągłego podnoszenia jakości doświadczeń związanych z podróżowaniem. Nowy Revolut Lounge wesprze nasze zobowiązanie do zapewniania podróżnym komfortu, wygody i wyjątkowej obsługi – podsumowuje dyrektor ds. handlowych kopenhaskiego lotniska Peter Krogsgaard.
W regionie nordyckim Revolut obsługuje już ponad 2 miliony klientów, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 3 miliony. W Danii firma spodziewa się osiągnąć poziom 500 tysięcy klientów przed otwarciem salonu.
Otwarcie Revolut Lounge na lotnisku w Kopenhadze planowane jest na 2027 rok.
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