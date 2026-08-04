1 sierpnia na krakowskim lotnisku uruchomiono trzy nowoczesne stanowiska odprawy granicznej, służące pasażerom przylatującym do Polski – informuje Kraków Airport w komunikacie.

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Na lotnisku w Balicach za organizację kontroli ruchu granicznego, nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa realizowaną przez zarządzającego portem lotniczym, zadania związane z nielegalną migracją i zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego odpowiada Placówka Straży Granicznej w Krakowie–Balicach podlegająca Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Funkcjonariusze codziennie realizują skomplikowane zadania – od szczegółowej kontroli pirotechnicznej, przez analizę ryzyka, aż po bezpośrednie reagowanie na sytuacje kryzysowe na pokładach samolotów i w strefach zastrzeżonych lotniska.

Wdrożenie trzech stanowisk odprawy granicznej to nie tylko bezpośrednie wsparcie dla codziennej, wymagającej służby funkcjonariuszy z krakowskiej placówki – skorzystają z nich podróżni przylatujący do Polski zarówno z państw strefy Schengen, jak i obywatele państw trzecich, podlegający rejestracji w systemie EES.

Szybsza kontrola i większy komfort

Inwestycja ma na celu harmonijne połączenie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa z płynnością obsługi ruchu pasażerskiego – głosi komunikat. Dzięki nowym stanowiskom proces weryfikacji uprawnień do wjazdu do Polski będzie przebiegał znacznie sprawniej. Podróżni mogą liczyć na krótszy czas oczekiwania i komfortowy system kontroli.

W najbliższych miesiącach stanowiska odprawy granicznej zostaną też wyposażone w nowoczesne urządzenia do rejestracji biometrycznej na potrzeby Entry/Exit EES w postaci wizerunku twarzy.

System Entry/Exit (EES) to zautomatyzowany system służący do rejestrowania danych obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Rejestracji podlegają osoby spoza UE przybywające na pobyt krótkoterminowy, tj. do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni, niezależnie, czy przekraczają granicę na podstawie wizy krótkoterminowej, czy w ramach ruchu bezwizowego. W systemie EES rejestrowane są również decyzje o odmowie wjazdu.

Wszystkie stanowiska odprawy granicznej wyposażone w system EES zostały poddane wymaganym testom i uruchomione zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Oddane do użytku stanowiska to pierwszy etap przebudowy tej strefy. W kolejnym etapie, zaplanowanym na wrzesień i październik, zmodernizowane zostaną jeszcze dwa stanowiska kontroli, co ma pozwolić na maksymalne usprawnienia przepływu pasażerów w ramach dostępnej infrastruktury strefy przylotów.

Krakowskie lotnisko jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie. W ubiegłym roku odprawiło ponad 13 milionów pasażerów.