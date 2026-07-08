Lotnisko Chopina, na początku maja rozpoczęło skomplikowaną wymianę skanerów kontroli bezpieczeństwa na najnowocześniejsze urządzenia w technologii C3. Zgodnie z zapowiedziami, nowe maszyny miały być oddane do użytku na przełomie czerwca i lipca.

Reklama Reklama

Szybka ścieżka kontroli z nowymi skanerami

– Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „Smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów korzystających z usługi szybszej kontroli, fast tracku, choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontrolowania pozostałych podróżnych w strefie AB – wyjaśnia rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Jak dodaje, „Smoczyce” będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe skanery. Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca bieżącego roku.

– Nowe skanery znacznie przyspieszą kontrolę pasażerską, ponieważ działają w standardzie C3. Oznacza to, że pasażerowie "fast track" nie muszą już wyjmować urządzeń elektronicznych i płynów z bagażu. Co niezmiernie ważne – dotychczasowy limit dozwolonych płynów, 100 mililitrów, jest podniesiony tylko dla tych urządzeń – nadal obowiązuje on na pozostałych skanerach, dlatego apelujemy do pasażerów, aby byli przygotowani do kontroli i podróży – dodaje Rudzki. Chodzi o objętość płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym, który został zwiększony w wypadku przechodzenia kontroli z nowymi skanerami ze 100 mililitrów do 2 litrów.

Warszawa jest piątym miastem z nowoczesnymi skanerami

Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce już na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu i w Lublinie. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 miliona pasażerów, o przeszło 7 procent więcej niż rok wcześniej; w samym maju z portu skorzystało ponad 2,22 miliona podróżnych.

W 2025 roku lotnisko obsłużyło 24 miliony pasażerów, a rok wcześniej 21,3 miliona. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.

aop/ mmu/