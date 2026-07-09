Problemy z nadmiernym ruchem turystycznym od lat dotyczą takich miejsc jak Lucerna z mostem Kapellbrücke, dolina Lauterbrunnen, jezioro Oeschinen w kantonie Berno czy masyw Alpstein. To właśnie tam w szczycie sezonu liczba odwiedzających coraz częściej przekracza możliwości lokalnej infrastruktury.

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Turystów przyjeżdża do Szwajcarii coraz więcej

Na początku 2024 roku narodowa organizacja promocji turystyki Switzerland Tourism przedstawiła strategię, której celem było lepsze rozłożenie ruchu turystycznego w czasie i przestrzeni. Hasło kampanii brzmiało: „Właściwi goście we właściwych miejscach i we właściwym czasie".

Jak wynika jednak z analizy opublikowanej przez „NZZ am Sonntag", którą przytacza portal Blick.ch, strategia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Liczby noclegów nie wskazują ani na odciążenie najpopularniejszych destynacji, ani na wyraźny wzrost zainteresowania mniej znanymi regionami.

W porównaniu z 2023 rokiem pięćdziesiąt największych szwajcarskich kierunków turystycznych zwiększyło liczbę noclegów o 1,7 miliona, czyli o ponad 6 procent. Tymczasem około 130 mniejszych miejscowości odnotowało wzrost wynoszący niespełna 2 procent. Nie zmieniła się również sezonowość ruchu turystycznego – największe natężenie nadal przypada na te same miesiące co przed wdrożeniem strategii.

Promocja sprzyja zainteresowaniu, ale nie rozproszeniu

To o tyle istotne, że skuteczniejsze rozpraszanie ruchu turystycznego jest jednym z warunków otrzymywania federalnego wsparcia. W 2025 roku szwajcarski rząd przeznaczył na działalność Switzerland Tourism ponad 60 milionów franków szwajcarskich.

Przedstawiciele organizacji przyznają, że zachowania turystów nie uległy jeszcze wyraźnej zmianie, podkreślają jednak, że na ocenę skuteczności strategii jest zbyt wcześnie. Zwracają również uwagę, że największe miasta i najbardziej znane regiony prowadzą własne działania promocyjne, które dodatkowo zwiększają liczbę odwiedzających i pozostają poza bezpośrednią kontrolą narodowej organizacji marketingowej.

Władze wielu regionów równolegle wprowadzają własne rozwiązania mające ograniczyć presję turystyczną. Przykładem jest region Alpstein, w którym podniesiono opłaty za parkowanie. Od maja za pierwsze 24 godziny postoju w Wasserauen kierowcy płacą 15,75 franka szwajcarskiego, podczas gdy jeszcze rok wcześniej opłata wynosiła 5 franków.

Rosnąca liczba turystów sprawia, że podobnie jak wiele innych europejskich krajów, także Szwajcaria staje przed wyzwaniem znalezienia równowagi między dalszym rozwojem turystyki a ochroną najbardziej obciążonych miejsc i komfortem mieszkańców.