Ograniczenia obowiązują od 1 lipca do 31 sierpnia i dotyczą przede wszystkim turystów odwiedzających miasto bez wykupienia noclegu. Zamiast wjeżdżać do centrum kierowcy mają zatrzymać się na jednym z parkingów Park&Ride zlokalizowanych na obrzeżach Salzburga. Za 7,5 euro można pozostawić tam samochód na cały dzień, a w cenę wliczony jest bilet na komunikację miejską dla maksymalnie pięciu osób – pisze portal Sueddeutsche.de.

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Do dyspozycji odwiedzających są cztery parkingi: przy centrum targowym, przy centrum handlowym Designer Outlet Center, przy lotnisku i w południowej części miasta.

Tysiąc samochodów mniej w centrum Salzburga to duża ulga

Decyzja ma ograniczyć zatory drogowe, które każdego lata tworzą się wokół Starego Miasta. Jak podkreśla rzecznik władz Salzburga Karl Schupfer, nawet zmniejszenie liczby samochodów o około tysiąc dziennie powinno przynieść zauważalną poprawę płynności ruchu. Zwraca również uwagę, że sami turyści więcej zyskają, korzystając z transportu publicznego niż stojąc w korkach.

Z rezerwacją hotelową wjedziesz do centrum

Zakaz nie obejmuje wszystkich kierowców. Do centrum nadal mogą wjeżdżać mieszkańcy Salzburga i okolicznych powiatów Salzburg-Umgebung i Hallein, a także niemieckiego powiatu Berchtesgadener Land. Wyjątki przewidziano również dla osób dojeżdżających do pracy, udających się do lekarza i dla gości hoteli położonych w centrum miasta. W wypadku pobytu w hotelu konieczne będzie okazanie potwierdzenia rezerwacji.

Miasto zapowiada, że po zakończeniu dwumiesięcznego pilotażu oceni efekty nowych rozwiązań. Jeśli ograniczenia okażą się skuteczne, okres ich obowiązywania może zostać wydłużony.