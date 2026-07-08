Jak poinformował w komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego, konsultacje w sprawie ewentualnego wprowadzenia całorocznego koordynowania rozkładów lotów rozpoczęły się w poniedziałek. Koordynowanie ma wejść w życie od sezonu letniego 2027 roku. Wniosek o uruchomienie tej procedury złożyły władze Portu Lotniczego Wrocław.

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Przydzielanie slotów poprawi ruch na lotnisku

W konsultacjach wezmą udział przedstawiciele linii lotniczych, których samoloty będą startować i lądować na wrocławskim lotnisku. Na pisemne zgłaszanie swoich opinii mają czas do 24 lipca.

Rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski, pytany o powód wystąpienia o wprowadzenie koordynowania, tłumaczy go rozpoczęciem rozbudowy terminala lotniska. – Przepustowość naszego lotniska, do momentu zakończenia inwestycji, jest ograniczona. Koordynowanie będzie polegało na tym, że każdemu przewoźnikowi na konkretne godziny będą przydzielane tak zwane sloty, czyli terminy startów. Dzięki temu potoki pasażerów będą się równomierniej rozkładać na cały dzień i pasażerowie będą w większym komforcie korzystać z naszego terminalu – tłumaczy rzecznik.

Wiśniewski zapewnia, że nie oznacza to zmniejszenia liczby obsługiwanych przez lotnisko połączeń, ale równomierne ich rozłożenie. Jako przykład podał sytuację, kiedy w porannym szczycie przed 6 rano terminal jest zapełniony pasażerami, a dwie godziny później liczba przebywających w nim podróżnych jest niewielka. Dodał, że wprowadzenie koordynacji umożliwi rozwój siatki połączeń.

Koordynowaniem lotów ma zająć się zewnętrzna firma, która zostanie wyłoniona w przetargu zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Jak podkreśla Wiśniewski, z koordynowania korzystają już inne lotniska w Polsce. I dodaje, że nie zapadła jeszcze decyzja czy wrocławskie lotnisko będzie stale koordynowane, czy też koordynacja skończy się wraz z rozbudową terminalu.

Terminal dla 10 milionów pasażerów

Władze Portu Lotniczego Wrocław podpisały umowę na projekt rozbudowy terminalu lotniska na początku kwietnia. Po zakończeniu inwestycji terminal będzie dysponował nawet dwukrotnie większą powierzchnią, co sprawi, że będzie mógł obsłużyć około 10 milionów pasażerów rocznie. W tym roku lotnisko ma w planach obsłużenie 6 milionów osób.

Idea przedsięwzięcia zakłada kompleksową rozbudowę terminalu w kierunku wschodnim i zachodnim, budowę pirsu odlotowego, a także realizację infrastruktury towarzyszącej. To m.in wielopoziomowy parking na około 1600 samochodów, infrastruktura dla obsługi naziemnej oraz przebudowa układu komunikacyjnego na terenie lotniska.

Według wyliczeń, Port Lotniczy Wrocław obsługuje ok. 7,5 procent krajowego ruchu pasażerskiego. Według raportu spółki Polskie Porty Lotnicze, łączna wartość dodana generowana przez wrocławskie lotnisko dla gospodarki Wrocławia i regionu wynosi około 4,4 miliarda złotych rocznie.

kak/ mrr/