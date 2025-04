Paszport tymczasowy od ręki na lotnisku we Wrocławiu

Zdjęcie do dokumentu wykonywane jest na miejscu. Termin ważności paszportu tymczasowego dostosowywany jest indywidualnie do sytuacji – może wynosić od 1 dnia do 365 dni.

Punkt czynny jest od 7.30 do 15.30 Foto: Port Lotniczy Wrocław

– Na Dolnym Śląsku dokładamy starań, by administracja była jak najbliżej mieszkańców, również w sytuacjach nagłych, które trudno przewidzieć. Zdarza się utrata paszportu, jego uszkodzenie lub przegapienie terminu ważności tuż przed wylotem. Teraz, dzięki punktowi MSWiA na wrocławskim lotnisku, można szybko uzyskać paszport tymczasowy i nie rezygnować z podróży. To istotne uzupełnienie i wzmocnienie dynamicznie rozwijanej sieci punktów paszportowych w naszym województwie. Obecnie w 18 miejscach Dolnoślązacy mogą składać wnioski o paszport – dodaje wojewoda dolnośląska Anna Żabska, też cytowana w komunikacie.

Port Lotniczy Wrocław planuje obsłużyć w tym roku 4,8 miliona pasażerów.