Złagodzenie kar za spóźnione loty? Konsumenci mówią „nie”

Planowane przez Unię Europejską zmiany rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów linii lotniczych spotkały się ze zdecydowaną krytyką ze strony organizacji konsumenckich. Europejska Sieć Centrów Konsumenckich (ECC-Net) twierdzi, że proponowane zmiany są niekorzystne dla podróżnych - pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

Unijne odszkodowania za opóźniony lot

Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem unijnym, pasażerowie mają prawo do odszkodowania, jeśli lot będzie opóźniony o co najmniej trzy godziny – dotyczy to oczywiście sytuacji, w której winę za to ponosi przewoźnik. Wysokość rekompensaty waha się od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.

Projekt reformy przewiduje znaczne podniesienie progów czasowych. Odszkodowanie w wysokości 250 euro miałoby przysługiwać dopiero po pięciu godzinach opóźnienia na trasie do 3,5 tysiąca kilometrów, a maksymalne 600 euro – dopiero po dwunastu godzinach opóźnienia (na trasach powyżej 6 tysięcy kilometrów).

Konsumenci: Krok wstecz w naszych prawach

– To poważny krok wstecz. Większość opóźnień w ruchu lotniczym wynosi od dwóch do czterech godzin – komentuje Karolina Wojtal, współkierująca Europejskim Centrum Konsumenckim (EVZ) w Niemczech. - Planowane podniesienie progów oznaczałoby, że nawet 85 procent pasażerów dotkniętych opóźnieniami straciłoby prawo do odszkodowania – dodaje.