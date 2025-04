Rząd pomoże pasażerom składać wnioski o rekompensaty od linii lotniczych

Warunkiem złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie konta obywatela „My Justice Postbox”. Żeby je założyć, trzeba mieć niemiecki dowód osobisty.

W wypadku wygrania sprawy skarżący otrzymają pełną rekompensatę – nie muszą się nią z nikim dzielić, nikomu nie płacą prowizji, jak wtedy kiedy korzystają z usług pośredników. Wcześniej jednak wpłacają zaliczkę na poczet kosztów sądowych.

W wypadku przegranej mogą pojawić się dodatkowe koszty, na przykład za czynności prawne na rzecz linii lotniczej. To oznacza, że pasażer jest sam odpowiedzialny za przebieg procesu.

Inne czynności prawne też będą usprawnione dzięki technologii

Ministerstwo wybrało prawa pasażerów jako pierwszy obszar wdrażania nowej procedury, ponieważ sprawy są często podobne i dobrze nadają się do automatyzacji procesów.

Niedawno niemieckie media pisały, że w zeszłym roku do niemieckich sądów wpłynęła rekordowa liczba skarg na linie lotnicze. Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów informowało, że było ich 131 tysięcy, o 6 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej spraw trafiło do sądów w Kolonii, gdzie siedzibę ma Lufthansa, we Frankfurcie nad Menem (największe lotnisko) i w Königs Wusterhausen, który z kolei odpowiada za lotnisko Berlin Brandenburg.