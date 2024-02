Lotnisko Wrocław będzie miało własny hotel. Właśnie ruszyła budowa

Obiekt ma być gotowy pod koniec 2025 roku, będzie wtedy włączony do sieci Hampton by Hilton – informuje lotnisko w komunikacie.

W hotelu będzie 73 pokojów typu „family” z podwójnym łóżkiem i dodatkowo rozkładaną sofą, 33 pokoje typu „twin” z dwoma łóżkami, po siedem pokojów typu „king” z powiększoną przestrzenią i wanną lub z powiększonym łóżkiem, i dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajdzie się lobby z barem i restauracją. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu liczyć będzie 5011 metrów kwadratowych.

Nowy hotel stanie na terenie należącym do lotniska. Lotnisko będzie też jego właścicielem Lotnisko Wrocław

Hotel stanie tuż obok parkingu B, przy wjeździe na teren lotniska. Obiekt spełni wytyczne marki Hampton by Hilton z szeregiem udogodnień dla gości i podróżnych. Do hotelu będą przylegać część ogrodowa i tarasy. Goście hotelu będą mieli do dyspozycji fitness na najwyższym piętrze, z którego będą widzieć terminal lotniska i startujące i lądujące samoloty.

W 2023 roku z usług Portu Lotniczego Wrocław skorzystało rekordowe 3,9 miliona pasażerów.