Rekordowy maj na krakowskim lotnisku. „Szykujemy się na dalsze wzrosty”

- Wygląda na to, że wakacje rozpoczęły się jeszcze zanim zabrzmiał ostatni dzwonek. Maj przyniósł krakowskiemu lotnisku rekordowy wynik - obsłużyliśmy aż 1 156 708 pasażerów. Co więcej, każdy piątek tego miesiąca to imponujące minimum 41 tysięcy podróżnych - mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie prasowym.

W długi weekend majowy, między 29 kwietnia a 4 maja, przez krakowskie lotnisko przewinęło się 221,5 tysiąca pasażerów.

Szczyt Lotniczy w Krakowie

W maju w Krakowie odbył się także europejski Szczyt Lotniczy (Aviation Summit), zorganizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Przez dwa dni stolica Małopolski gościła ministrów, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, IATA, Centralnego Portu Komunikacyjnego, polskich lotnisk regionalnych, przewoźników, ekspertów branżowych i liderów rynku lotniczego z całej Europy.