Kolejny rekord na Lotnisku Chopina. „Jak tlenu potrzebujemy modernizacji”

Konieczne uwolnienie przepustowości na Lotnisku Chopina

- Rekordowe wyniki utrzymują się również w pierwszej połowie maja, co jest dowodem wciąż rosnącego popytu na podróże z Lotniska Chopina, ale również sprawnego zarządzania ruchem – mówi cytowany w komunikacie lotniska prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. - To zasługa wszystkich podmiotów operujących w naszym porcie, ale również wyzwanie. Prognozowany dalszy wzrost ruchu w najbliższych latach wymaga od nas ciągłego doskonalenia działań operacyjnych i inwestycyjnych. Nasza infrastruktura działa już na granicy swoich możliwości, jak tlenu potrzebujemy uwolnienia przepustowości, aby ten skomplikowany organizm, jakim jest port lotniczy mógł dalej zdrowo funkcjonować. Modernizacja to absolutna konieczność.

W ruchu tradycyjnym pasażerowie najchętniej wybierali Londyn, Paryż i Amsterdam, który tym razem wyprzedził Dubaj. W ruchu czarterowym na pierwszych miejscach pozostaje egipska triada – Marsa Alam, Hurghada i Szarm el-Szejk, za którą na czwartej pozycji plasuje się Antalya.