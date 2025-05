Ruch lotniczy w Europie rośnie. Za 25 lat będzie większy o ponad połowę

W ciągu najbliższych 25 lat ruch lotniczy w Europie zwiększy się o ponad połowę – konkretnie o 52 procent, podaje za Eurocontrol niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. To oznacza konieczność dostosowania infrastruktury lotniskowej do trendów wzrostowych i to pomimo wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Już teraz wiele krajów realizuje w tym zakresie ambitne projekty rozbudowy portów. W Hiszpanii państwowy operator lotnisk Aena planuje wyłożyć na ten cel 7 miliardów euro, a Wielka Brytania wspiera budowę trzeciego pasa startowego na Heathrow.

Tymczasem organizacje ekologiczne ostrzegają przed coraz większymi emisjami gazów cieplarnianych i negatywnymi skutkami społecznymi. Branża lotnicza wskazuje na możliwe rozwiązania technologiczne, choć sama przyznaje, że ich wdrożenie może być trudne.

Rządy rozbudowują lotniska

Aena zamierza rozbudować 13 lotnisk, w tym porty w Madrycie (Barajas) i Barcelonie (El Prat). Cztery z projektów są już gotowe do realizacji, pozostałe w fazie planowania. Rząd Katalonii i miasto Barcelona popierają rozbudowę El Prat, mimo wcześniejszych zastrzeżeń środowiskowych. Z analiz wynika, że emisje dwutlenku węgla na lotnisku Madryt-Barajas mogą wzrosnąć o 35 procent, a w Barcelonie o 33 procent. Hiszpańska organizacja ekologiczna Ecologistas en Acción ostrzega przed tymi skutkami.