Ryanair: Na 20-lecie w Polsce mamy z Wrocławia trzy nowe trasy i dwa miliony miejsc

Linia lotnicza zapowiada dołożenie dziewiątego samolotu do bazy (będzie sześć do lotów rozkładowych i trzy do zadań zleconych przez biura podróży, czarterowych) w tym mieście i zaoferowanie 46 tras, w tym trzech nowych. Chodzi o Rijekę, Pescarę i Lamezię Terme.

20 lat Ryanaira w Polsce

Zapowiedź dotycząca lata zbiega się z 20. rocznicą rozpoczęcia przez Ryanaira działalności w Polsce. Jego pierwszy samolot odleciał właśnie z Wrocławia 24 marca 2005 roku.

- Ryanair kontynuuje rekordowy wzrost w całej Polsce, inwestując w regionalne lotniska, takie jak Wrocław, gdzie tego lata zapewnimy dwa miliony miejsc na 46 trasach, oferując pasażerom większy wybór, niż kiedykolwiek wcześniej – mówi cytowany w komunikacie linii lotniczej jej chief commercial officer Jason McGuinness.

A prezes należącej do Ryanaira spółki Buzz Michał Kaczmarzyk dodaje, że baza operacyjna przewoźnika we Wrocławiu będzie drugą po bazie Krakowie pod względem wielkości w Polsce. - Jako jedyny przewoźnik zapewniamy kompleksową ofertę lotów rozkładowych oraz czarterów realizowanych dla biur podroży. Nasz rozwój we Wrocławiu to nie tylko bogata oferta lotów i setki miejsc pracy, ale również miejsce największej inwestycji Grupy Ryanair w Europie Środkowej - centrum hangarowo-techniczne do serwisowania samolotów - dodaje.