Rekordowa liczba połączeń i wiele nowości w letnim rozkładzie Lotniska Chopina

Do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie można latać na pokładzie boeinga 787, w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę, od 3 czerwca.

- Kierunki dalekie są bardzo istotne dla przyszłości Lotniska Chopina, a potem także CPK. Uruchomienie trasy do Abu Zabi dowodzi, że zależy nam szczególnie na rozwoju takich połączeń. Każdy kolejny lot międzykontynentalny zwiększa potencjał hubowy Warszawy, przyciągając pasażerów transferowych i otwierając nas na nowe rynki. Cieszy nas również, że najwięksi światowi przewoźnicy dostrzegają potencjał Warszawy i Polski - zaznacza członek zarządu ds. finansowo-handlowych i p.o. prezesa PPL Marcin Danił.

Do stołecznego portu powraca niemiecki przewoźnik Eurowings, który będzie obsługiwać trasę do Düsseldorfu - codziennie bez czwartków i sobót, od 2 maja. W lipcu i sierpniu loty będą ograniczone do trzech tygodniowo.

W letniej siatce pojawią się też zupełnie nowe kierunki czarterowe - Jerez de la Frontera (18 kwietnia) i Reus (3 sierpnia) w Hiszpanii oraz marokańska Wadżda (27 maja). obsługiwane przez Enter Aira.