Rekordowy początek roku na Lotnisku Chopina – ponad 1,5 miliona pasażerów

Lotnisko Chopina w Warszawie rozpoczęło rok od historycznego wyniku. W styczniu odprawiono na nim 1,56 miliona pasażerów, co oznaczało wzrost o 13 procent porównując rok do roku. To najlepszy styczniowy wynik w historii warszawskiego portu.