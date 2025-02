Lotnisko w Katowicach – spada ruch regularny, ale potężnie rośnie czarterowy

Dzięki temu był to najlepszy styczeń w historii Katowice Airport.

Reklama

Z siatki połączeń regularnych, obsługiwanych na katowickim lotnisku przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti (przewoźnik wykonujący rejsy dla Lufthansy), skorzystało 208,3 tysiąca osób, mniej o 1,5 procent niż rok wcześniej. Z kolei z połączeń czarterowych pasażerów było prawie 136,2 tysiąca, czyli o 43 procent więcej niż w styczniu 2024 roku.

W tym czasie miało miejsce 3005 startów i lądowań, wzrost wyniósł więc 11,6 procent.

Dobre wyniki finansowe lotniska w Katowicach

– W przewozach pasażerskich miniony rok był w Katowice Airport rekordowy, co przełożyło się na najlepszy w historii wynik finansowy – mówi prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, właściciela lotniska Artur Tomasik. –Osiągnęliśmy zysk na poziomie 49 milionów złotych brutto, a EBIDTA spółki wyniosła 110 milionów złotych. Dobry początek roku w segmencie pasażerskim, to zapowiedź kolejnego rekordowego roku i bardzo dobrych rezultatów finansowych. Korzystna sytuacja ekonomiczna spółki, jest bardzo ważna w kontekście prowadzonych przez nas inwestycji, których wartość do 2032 wyniesie około 1,5 miliarda złotych.