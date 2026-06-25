Służby prasowe wrocławskiego lotniska poinformowały w środę, że jury nagrody ACI EUROPE Best Airport Awards oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku – od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów, przez innowacyjność i rozwój infrastruktury, po działania środowiskowe.

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„W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło, że Port Lotniczy Wrocław osiągnął rekordowe wyniki ruchowe, jednocześnie realizując największy program inwestycyjny w swojej historii oraz wspierając organizację jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Europie, jakim był finał Ligi Konferencji UEFA” – czytamy w komunikacie.

Lotnisko z pasieką

Jak podano w komunikacie, w 2025 roku lotnisko obsłużyło rekordowe 4,9 miliona pasażerów, pomimo 40-dniowego wstrzymania operacji lotniczych spowodowanego jego przebudową. W okresie finału piłkarskiego Ligi Konferencji UEFA w ciągu zaledwie 72 godzin obiekt obsłużył ponad 57 tys. pasażerów i 517 operacji lotniczych, ustanawiając rekordy dzienne we wszystkich kluczowych kategoriach ruchu.

„Jury zwróciło również uwagę na innowacyjne działania środowiskowe realizowane przez lotnisko, w tym projekt pasieki i produkcji miodu, który jury uznało za wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie wspierające bioróżnorodność” – napisano w komunikacie.

Londyn, Stambuł, Rzym i Wiedeń wśród nagrodzonych za lotniska

Wśród lotnisk wyróżnionych podczas tegorocznej gali ACI EUROPE Best Airport Award 2025 znalazły się m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.

ACI World (Airports Council International) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca władze i zarządy portów lotniczych z całego świata, z siedzibą w Montrealu. Działa jako globalny głos branży lotniskowej, reprezentując ponad 2000 lotnisk w ponad 160 krajach.

W spółce Port Lotniczy Wrocław 49,24 proc. udziałów posiada miasto Wrocław, właścicielem 31,02 procent jest samorząd województwa, a niespełna 19,74 procent – Polskie Porty Lotnicze. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 206,8 mln złotych. (PAP)

ros/ mmu/