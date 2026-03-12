Reklama

Ryanair ogłasza rekordowy letni rozkład lotów z Wrocławia, a w nim cztery nowe kierunki

Letnia siatka połączeń Ryanaira z Wrocławia obejmie 50 kierunków. Wśród nich są cztery nowe: Londyn-Luton, Sewilla, Rimini i Tirana.

Publikacja: 12.03.2026 11:06

Letnia siatka połączeń Ryanaira z wrocławskiego lotniska obejmuje rekordowe 50 kierunków

Foto: Ryanair

Foto: Ryanair

Nelly Kamińska

W rekordowym rozkładzie lotów Ryanaira z Wrocławia na lato 2026 znalazło się 50 kierunków, w tym cztery nowości: Londyn–Luton, Sewilla, Rimini i Tirana – informuje przewoźnik w komunikacie.

W sezonie letnim we wrocławskiej bazie Ryanaira zbazowanych będzie dziewięć samolotów. Dzięki dalszemu rozwojowi bazy Ryanair spodziewa się obsłużyć w tym roku we Wrocławiu 3 miliony pasażerów.

– Z ogromną satysfakcją ogłaszamy rekordowy letni rozkład lotów z Wrocławia na 2026 rok. Dzięki 50 kierunkom, w tym czterem nowym trasom – do Londynu–Luton, Sewilli, Rimini i Tirany, oferujemy mieszkańcom Wrocławia i całego Dolnego Śląska jeszcze większy wybór połączeń. Nasza siatka z Wrocławia odpowiada na różne potrzeby pasażerów – od podróży służbowych, przez krótkie city breaki, po typowo wakacyjne wyjazdy do słonecznych kurortów. Co równie ważne, dzięki temu rozkładowi zwiększamy ruch pasażerski we Wrocławiu do 3 milionów pasażerów rocznie – mówi prezes spółki Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.

W letnim rozkładzie lotów Ryanaira z Krakowa znalazło się aż 86 tras, w tym cztery nowe
Linie Lotnicze
Więcej Ryanaira w Krakowie. Cztery nowe trasy i trzy dodatkowe samoloty

Wrocław ważnym ogniwem polskiej siatki Ryanaira

– Od wielu lat wspólnie z Ryanairem konsekwentnie rozwijamy ofertę połączeń z Wrocławia, odpowiadając na potrzeby mieszkańców miasta i całego regionu. Nasza bardzo dobra, partnerska współpraca przekłada się na konkretne rezultaty – coraz bogatszą siatkę połączeń, większą dostępność lotów i rekordowe wyniki ruchu pasażerskiego. Nowe kierunki ogłoszone na sezon lato 2026 mają wszelkie atuty, aby stać się hitami letniej siatki połączeń. To atrakcyjne miejsca, które doskonale wpisują się w wakacyjne plany podróżnych z Dolnego Śląska – zarówno tych planujących dłuższy urlop, jak i krótkie wyjazdy typu city break. Co szczególnie cieszy, przed pasażerami latającymi z Wrocławia kolejne lato z rzędu z absolutnie rekordową siatką połączeń. 50 kierunków oferowanych przez Ryanair pokazuje, jak dynamicznie rozwija się nasz port i jak ważnym lotniskiem w Polsce jest dziś Wrocław w siatce połączeń tego przewoźnika – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Ryanair ogłosił dziś rekordowe letnie rozkłady lotów z Modlina i Lotniska Chopina
Linie Lotnicze
Rekordowe lato Ryanaira w Warszawie. Więcej lotów z Modlina i Lotniska Chopina

Źródło: rp.pl

