Ryanair ogłasza rekordowy letni rozkład lotów z Wrocławia, a w nim cztery nowe kierunki

Letnia siatka połączeń Ryanaira z wrocławskiego lotniska obejmuje rekordowe 50 kierunków
W rekordowym rozkładzie lotów Ryanaira z Wrocławia na lato 2026 znalazło się 50 kierunków, w tym cztery nowości: Londyn–Luton, Sewilla, Rimini i Tirana – informuje przewoźnik w komunikacie.
W sezonie letnim we wrocławskiej bazie Ryanaira zbazowanych będzie dziewięć samolotów. Dzięki dalszemu rozwojowi bazy Ryanair spodziewa się obsłużyć w tym roku we Wrocławiu 3 miliony pasażerów.
– Z ogromną satysfakcją ogłaszamy rekordowy letni rozkład lotów z Wrocławia na 2026 rok. Dzięki 50 kierunkom, w tym czterem nowym trasom – do Londynu–Luton, Sewilli, Rimini i Tirany, oferujemy mieszkańcom Wrocławia i całego Dolnego Śląska jeszcze większy wybór połączeń. Nasza siatka z Wrocławia odpowiada na różne potrzeby pasażerów – od podróży służbowych, przez krótkie city breaki, po typowo wakacyjne wyjazdy do słonecznych kurortów. Co równie ważne, dzięki temu rozkładowi zwiększamy ruch pasażerski we Wrocławiu do 3 milionów pasażerów rocznie – mówi prezes spółki Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.
Czytaj więcej
W sezonie lato 2026 Ryanair zwiększy swoją obecność w Krakowie. Do rozkładu doda cztery nowe trasy i umieści w bazie trzy dodatkowe samoloty.
– Od wielu lat wspólnie z Ryanairem konsekwentnie rozwijamy ofertę połączeń z Wrocławia, odpowiadając na potrzeby mieszkańców miasta i całego regionu. Nasza bardzo dobra, partnerska współpraca przekłada się na konkretne rezultaty – coraz bogatszą siatkę połączeń, większą dostępność lotów i rekordowe wyniki ruchu pasażerskiego. Nowe kierunki ogłoszone na sezon lato 2026 mają wszelkie atuty, aby stać się hitami letniej siatki połączeń. To atrakcyjne miejsca, które doskonale wpisują się w wakacyjne plany podróżnych z Dolnego Śląska – zarówno tych planujących dłuższy urlop, jak i krótkie wyjazdy typu city break. Co szczególnie cieszy, przed pasażerami latającymi z Wrocławia kolejne lato z rzędu z absolutnie rekordową siatką połączeń. 50 kierunków oferowanych przez Ryanair pokazuje, jak dynamicznie rozwija się nasz port i jak ważnym lotniskiem w Polsce jest dziś Wrocław w siatce połączeń tego przewoźnika – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.
Czytaj więcej
Ryanair ogłosił dziś rekordowy wzrost ruchu w Warszawie w sezonie letnim. Więcej będzie operacji zarówno z lotniska w Modlinie, jak i z Lotniska Ch...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Lufthansa zmierzy się z dwudniowym strajkiem pilotów zaplanowanym na 12 i 13 marca 2026 roku. Związek zawodowy V...
Niemiecka policja kryminalna ostrzega podróżnych przed rosnącą liczbą oszustw związanych ze zmianą rezerwacji lo...
Czy załoga samolotu może nagrywać pasażerów ukrytą kamerą? Amerykańska linia lotnicza Southwest Airlines odpowia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas