Niemiecka policja kryminalna ostrzega podróżnych przed rosnącą liczbą oszustw związanych ze zmianą rezerwacji lotów. Po tym jak turystka z Bawarii straciła 2500 euro, służby apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych stron linii lotniczych i portali rezerwacyjnych.

Publikacja: 09.03.2026 22:53

Policja ostrzega turystów: Fałszywe infolinie wykorzystują chaos na Bliskim Wschodzie

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Niemiecka policja kryminalna ostrzega przed falą oszustw związanych ze zmianami rezerwacji lotniczych. Przestępcy wykorzystują zwiększoną liczbę anulacji i zmian lotów, które pojawiły się w związku z wojną na Bliskim Wschodzie - pisze portal Airliners.de.

Turystka straciła 2500 euro 

Impulsem do wydania ostrzeżenia był przypadek z Dolnej Bawarii. Jedna z mieszkanek straciła 2500 euro po tym, jak próbowała zmienić termin swojego lotu i skontaktowała się z fałszywą infolinią obsługi klienta. Numer telefonu znalazła w wynikach wyszukiwarki internetowej.

Według policji oszuści często promują takie numery w płatnych reklamach w wyszukiwarkach, przez co pojawiają się one wysoko w wynikach wyszukiwania i sprawiają wrażenie oficjalnych kontaktów do linii lotniczych lub portali rezerwacyjnych.

Policja zaleca, aby numery infolinii zawsze sprawdzać wyłącznie na oficjalnych stronach internetowych przewoźników lub portali rezerwacyjnych, a nie korzystać z danych kontaktowych znalezionych w wyszukiwarce.

Policja radzi jak nie dać się oszukać w internecie

Podróżni powinni również zachować ostrożność wobec wiadomości dotyczących odwołanych lotów. Policja radzi, aby nie oddzwaniać na niezweryfikowane numery i nie korzystać z podejrzanych linków do pomocy technicznej. Wszelkie zmiany w rezerwacjach najlepiej wprowadzać bezpośrednio poprzez własne konto klienta w systemie linii lotniczej lub biura podróży.

Służby zwracają też uwagę na próby uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń. Jeśli rzekomy pracownik obsługi klienta poprosi telefonicznie o dostęp do smartfona lub komputera, zalecają natychmiast zakończyć rozmowę, rozłączyć internet i skontaktować się z bankiem.

Dodatkowo policja rekomenduje włączenie powiadomień push w aplikacji bankowej, aby szybciej reagować na podejrzane transakcje, a w przypadku podejrzenia oszustwa niezwłocznie zgłosić sprawę na policję.

Źródło: rp.pl

