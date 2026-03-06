Emirates: Realizujemy ponad sto lotów dziennie, pracujemy nad uruchomieniem całej siatki

Powrót do całkowitej przepustowości połączeń nastąpi w nadchodzących dniach, pod warunkiem dostępności przestrzeni powietrznej i spełnienia wszystkich wymogów operacyjnych – informują linie lotnicze Emirates w komunikacie.

Wczoraj Emirates przewiozły z Dubaju około 30 tysięcy pasażerów. Do jutra, 7 marca, będą realizować 106 lotów dziennie w obie strony do 83 miejsc, co stanowi prawie 60 procent siatki ich połączeń.

W niektórych krajach Emirates znacznie zwiększyły skalę działalności. W samej Wielkiej Brytanii do 7 marca będą realizowały 11 lotów dziennie z pięciu lotnisk, co odzwierciedla duże zapotrzebowanie na podróże między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Wielką Brytanią.

Więcej rejsów Emirates do Indii

Dodatkowa przepustowość została wprowadzona na rejsach do i z Indii, gdzie Emirates zwiększają częstotliwość lotów do 22 dziennie, obsługując wszystkie dziewięć swoich indyjskich portów do jutra, 7 marca.