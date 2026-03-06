Reklama

Pierwsi Polacy wrócili specjalnym lotem z Omanu. „Następne będą rodziny z dziećmi”

Pierwsza grupa Polaków, którzy od kilku dni czekali na ewakuację w Omanie, wylądowała dziś w Warszawie. Wczoraj wyleciały po nich dwa wojskowe samoloty.

Publikacja: 06.03.2026 10:40

Dwoma wojskowymi samolotami wróciła dziś do kraju grupa 109 Polaków ewakuowana z Omanu

Dwoma wojskowymi samolotami wróciła dziś do kraju grupa 109 Polaków ewakuowana z Omanu

Foto: PAP, Leszek Szymański

Nelly Kamińska

Pierwsza grupa Polaków (109 osób) wróciła dziś wojskowymi boeingami z Omanu do Polski. 

„Wyruszyli wczoraj o 5:40, a przylecieli dziś po 03:00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych. Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników Ambasady RP w Abu Zabi i Ambasady RP w Arabii Saudyjskiej, przy wparciu Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz władz ZEA i Omanu” - napisało na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Wojskowe samoloty przywiozą rodziny z dziećmi

Samoloty Sił Powietrznych RP przywiozły do Polski osoby potrzebujące pomocy medycznej. Jak zapowiedział w porannej rozmowie w Radiu RMF24 wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, rejsy specjalne będą kontynuowane.

- W pierwszej kolejności zabezpieczamy osoby w złym stanie zdrowia, następnie rodziny z dziećmi i pozostałych obywateli – powiedział na antenie tej rozgłośni.

Czytaj więcej

Samolot z Omanu przywiózł polskich turystów na lotnisko w Katowicach
Lotniska
Polacy wracają z Bliskiego Wschodu. Coraz więcej samolotów ląduje na polskich lotniskach
Reklama
Reklama

Osoby przebywające na Bliskim Wschodzie powinny kontaktować się z konsulatami. - To nie jest tak, że na lotnisku podejmuje się decyzję. Wcześniej będą przygotowywane listy pasażerów i za to odpowiedzialny będzie zarówno minister sportu i turystyki, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i konsulaty - wyjaśnił.

Centrum tej operacji będzie Oman, bo „to jedyny kraj w regionie, do którego mogą dzisiaj latać samoloty”.

Planowana jest też ewakuacja Polaków ze Sri Lanki i na Malediwów – dziś powinien wystartować po nich samolot LOT-u – przekazał Szczepański.

Największa grupa Polaków przebywa obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 10 tysięcy rezydentów i kilka tysięcy turystów. Mniejsze grupy są w pozostałych krajach.

Jak poinformował dziś premier Donald Tusk, z trenów zagrożonych do Polski wróciło już ponad 2800 Polaków.

Czytaj więcej

Rząd: W najbliższych dniach 1800 Polaków wróci z Bliskiego Wschodu do kraju
Zanim Wyjedziesz
Rząd: W najbliższych dniach 1800 Polaków wróci z Bliskiego Wschodu do kraju

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Wizz Air UK dostał zezwolenie na loty transatlantyckie
Linie Lotnicze
Wizz Air poleci za Atlantyk. „To kamień kamień milowy w rozwoju naszej firmy”
Emiratres działają obecnie w ograniczonym zakresie, realizując 106 lotów dziennie
Linie Lotnicze
Emirates: Realizujemy ponad sto lotów dziennie, pracujemy nad uruchomieniem całej siatki
LOT wprowadza usługę dostępu do internetu na pokładach samolotów latających na dalekich trasach
Linie Lotnicze
LOT podłącza swoje Dreamlinery do internetu. „Naturalny etap rozwoju produktu”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama