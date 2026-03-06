Pierwsi Polacy wrócili specjalnym lotem z Omanu. „Następne będą rodziny z dziećmi”

Pierwsza grupa Polaków (109 osób) wróciła dziś wojskowymi boeingami z Omanu do Polski.

„Wyruszyli wczoraj o 5:40, a przylecieli dziś po 03:00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych. Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników Ambasady RP w Abu Zabi i Ambasady RP w Arabii Saudyjskiej, przy wparciu Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz władz ZEA i Omanu” - napisało na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wojskowe samoloty przywiozą rodziny z dziećmi

Samoloty Sił Powietrznych RP przywiozły do Polski osoby potrzebujące pomocy medycznej. Jak zapowiedział w porannej rozmowie w Radiu RMF24 wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, rejsy specjalne będą kontynuowane.

- W pierwszej kolejności zabezpieczamy osoby w złym stanie zdrowia, następnie rodziny z dziećmi i pozostałych obywateli – powiedział na antenie tej rozgłośni.