Wizz Air poleci za Atlantyk. „To kamień kamień milowy w rozwoju naszej firmy”

Wizz Air UK dostał zezwolenie na loty transatlantyckie
Wizz Air UK informuje w komunikacie, że dostał wszystkie niezbędne zezwolenia na wykonywanie lotów pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.
Jak zaznacza, nie ma planów uruchomienia regularnych komercyjnych lotów do USA. Nowe upoważnienie – efekt wielu miesięcy przygotowań, współpracy z regulatorami i planowania operacyjnego – jest jednak znaczącym osiągnięciem, podkreśla.
Dzięki uzyskanym zgodom Wizz Air UK może realizować loty czarterowe dla europejskich drużyn piłkarskich i kibiców podróżujących na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbędą się w tym roku w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a także dla touroperatorów organizujących wyjazdy grupowe do USA.
– To ekscytujący dzień dla wszystkich w naszej linii lotniczej – mówi dyrektorka zarządzająca Wizz Air UK Yvonne Moynihan, cytowana w komunikacie. – Uzyskanie zgody na operowanie między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi to kamień milowy dla naszej firmy. Otwiera to drzwi do niezwykłych możliwości, szczególnie dla europejskich drużyn piłkarskich i kibiców podróżujących tego lata przez Atlantyk – dodaje.
Wizz Air spodziewa się dużego zainteresowania ze strony drużyn piłkarskich biorących udział w mistrzostwach świata.
Poza podróżami związanymi z piłką nożną usługi czarterowe linii będą również dostępne dla grup korporacyjnych, touroperatorów, organizacji sportowych i klientów prywatnych poszukujących połączeń transatlantyckich.
