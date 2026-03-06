Reklama

Wizz Air poleci za Atlantyk. „To kamień kamień milowy w rozwoju naszej firmy”

Spółka Wizz Air UK dostała zezwolenie na wykonywanie lotów pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.

Publikacja: 06.03.2026 17:06

Wizz Air UK dostał zezwolenie na loty transatlantyckie

Foto: PAP, Andrzej Jackowski

Nelly Kamińska

Wizz Air UK informuje w komunikacie, że dostał wszystkie niezbędne zezwolenia na wykonywanie lotów pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.

Jak zaznacza, nie ma planów uruchomienia regularnych komercyjnych lotów do USA. Nowe upoważnienie – efekt wielu miesięcy przygotowań, współpracy z regulatorami i planowania operacyjnego – jest jednak znaczącym osiągnięciem, podkreśla.

Loty za Atlantyk dla kibiców, sportowców, touroperatorów i klientów prywatnych

Dzięki uzyskanym zgodom Wizz Air UK może realizować loty czarterowe dla europejskich drużyn piłkarskich i kibiców podróżujących na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbędą się w tym roku w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a także dla touroperatorów organizujących wyjazdy grupowe do USA.

– To ekscytujący dzień dla wszystkich w naszej linii lotniczej – mówi dyrektorka zarządzająca Wizz Air UK Yvonne Moynihan, cytowana w komunikacie. – Uzyskanie zgody na operowanie między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi to kamień milowy dla naszej firmy. Otwiera to drzwi do niezwykłych możliwości, szczególnie dla europejskich drużyn piłkarskich i kibiców podróżujących tego lata przez Atlantyk – dodaje.

Wizz Air spodziewa się dużego zainteresowania ze strony drużyn piłkarskich biorących udział w mistrzostwach świata.

Poza podróżami związanymi z piłką nożną usługi czarterowe linii będą również dostępne dla grup korporacyjnych, touroperatorów, organizacji sportowych i klientów prywatnych poszukujących połączeń transatlantyckich.

