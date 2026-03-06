Itaka sprowadza klientów z Omanu, Australii, Seszeli, RPA i Mauritiusa

Wiceprezes biura podróży Itaka Holdings Piotr Henicz wyjaśnia klientom, na co mogą liczyć w sytuacji odwołania wielu lotów.
Biuro podróży Itaka wydało drugi komunikat na temat powrotów klientów z krajów dotkniętych bliskowschodnim konfliktem. Kreśli w nim plan przelotów, dzięki którym kolejne setki Polaków znajdzie się w kraju.
Poniżej publikujemy treść informacji.
„Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo klientów oraz zapewnienie im możliwie sprawnego powrotu do kraju. Od kilku dni intensywnie pracujemy nad organizacją powrotów z kierunków objętych zakłóceniami w ruchu lotniczym.
Do Polski wrócili już klienci przebywający w Maskacie (rejsami 4.03 do Warszawy i Katowic).
Dziś (6.03) z Salalah do Warszawy, Katowic, Poznania i Wrocławia wyleci ponad 900 naszych klientów. Kolejny rejs z Salalah do Warszawy dla ponad 180 osób zaplanowany jest na poniedziałek (9.03).
W najbliższych dniach planowane są także loty powrotne do Polski klientów z dalekich kierunków: Australii (6.03), Seszeli (6.03 i 7.03), RPA (8.03 i 9.03), Mauritiusa (8.03 i 11.03).
Dodatkowo specjalnymi samolotami repatriacyjnymi polecą klienci przebywający w Sri Lance (8.03) oraz Malediwach (9.03). Pozostałe powroty organizujemy sukcesywnie, wykorzystując najbliższe dostępne połączenia lotnicze.
Dotyczy to także turystów przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Linie Emirates i flydubai częściowo wznowiły operacje, dzięki temu część naszych klientów wróciła już do Polski. Kolejne połączenia planowane są na 8.03, 9.03, 11.03, 13.03.
Klienci, którzy byli w Katarze, są w trakcie transferu do Arabii Saudyjskiej i jutro (7.03) specjalnym samolotem wracają do Polski.
Pozostajemy w kontakcie z klientami i na bieżąco, w miarę możliwości, przekazujemy im informacje.
Klienci oczekujący na powrót pozostają w hotelach, a ich ubezpieczenie zostało automatycznie przedłużone do czasu powrotu do kraju.
Jednocześnie informujemy, że poza wcześniej wstrzymanymi operacjami do krajów Zatoki Perskiej oraz wyjazdami realizowanymi przez huby przesiadkowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zawieszenia lotów do Omanu do 27.03 włącznie.
Cały czas monitorujemy rozwój wydarzeń i kontynuujemy intensywne rozmowy z liniami lotniczymi, aby zapewnić naszym klientom możliwie najszybszy i bezpieczny powrót do kraju.
Piotr Henicz, Wiceprezes Itaka Holdings".
