Itaka sprowadza klientów z Omanu, Australii, Seszeli, RPA i Mauritiusa

Biuro podróży Itaka wydało drugi komunikat na temat powrotów klientów z krajów dotkniętych bliskowschodnim konfliktem. Kreśli w nim plan przelotów, dzięki którym kolejne setki Polaków znajdzie się w kraju.

Poniżej publikujemy treść informacji.

Informacja o sytuacji na Bliskim Wschodzie

„Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo klientów oraz zapewnienie im możliwie sprawnego powrotu do kraju. Od kilku dni intensywnie pracujemy nad organizacją powrotów z kierunków objętych zakłóceniami w ruchu lotniczym.

Do Polski wrócili już klienci przebywający w Maskacie (rejsami 4.03 do Warszawy i Katowic).